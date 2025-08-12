Kocsis Máté: Az ukrán állam szeretne egy ukránbarát kormányt hatalomra juttatni + videó

Megosztás itt:

Kocsis Máté: "Az ukrán állam szeretne egy ukránbarát kormányt hatalomra juttatni, ehhez számos eszközt bevet, például ezt, alapítanak egy Tisza Szigetet az ukrán titkosszolgálat egyik összekötőjével az élen, szóval, hogy mondjam nem egy newtoni-elmélet bonyolultságú dolog történik, ezért érdemes világosan és egyenesen beszélni erről az ügyről. Semmi meglepetés nincs ebben. Az ukrán állam egy számára kedvező bábkormányt szeretne Magyarországon, ez a helyzet."