Kocsis Máté: A pénz kell, a munka nem

Hadházy Ákos az országgyűlési munka megtagadásának ötletgazdája pedig azt írta közösségi oldalán: rosszul döntött a Momentum elnöksége, hogy meghátráltak.

A kis párt által támogatott politikus szerint a Momentumnak kell együtt élnie a tragikus döntésével, és neki kell a választóikkal elszámolnia.

Szakítás?

Hadházy várhatóan nem ül be a Momentum-frakcióba - értesült a Magyar Hang. A lap úgy tudja, az alakuló ülésen való részvétel szakítópróbája szakításhoz is vezetett Hadházy Ákos és párt között. Ha a politikus valóban nem ül be a kis párt frakciójába, akkor a képviselői létszám csökkenése miatt a Momentum akár több tízmillió forint költségvetési támogatástól is eleshet.