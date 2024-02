Kocsis Máté a kegyelmezési ügyről: azért álljunk meg egy pillanatra!

"Ugyanez a baloldal az is, amelyik ma is beengedné az erőszakos genderpropagandát az iskolákba és az óvodákba, nyugati szövetségeseikkel együtt pedig megtámadták a gyermekvédelmi és pedofilokat szigorúan büntető törvényünket a brüsszeli fórumokon. (A Magyarországnak járó forrásokat részben emiatt tartják vissza.)" - írta a kormánypárti politikus.

