Kocsis Máté: A DK javaslata a legkeményebb náci diktatúrát idézi

– Vannak hivatások, amelyek a bizalomra épülnek. Ilyen az orvosi, az ügyvédi, a pszichológiai és a papi hivatás is. Ha ezek esetében elkezdjük feltördelni a titoktartási követelményeket, akkor felszámoljuk az elengedhetetlen bizalmat is – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kocsis Máté annak kapcsán, hogy Vadai Ágnes múlt szerdán a budapesti Szent István-bazilika előtt tartott sajtótájékoztatón közölte, „valódi pedofilellenes” javaslatot terjeszt az Országgyűlés elé, amely átfogó vizsgálatot ír elő a magyar katolikus egyháznak a pedofil-bűncselekmények feltárására, és a gyónási titok megsértésével feljelentésre kötelezné a gyermekek elleni szexuális bűncselekményekről tudomást szerző papokat.

Náci javaslattal hecceli a hívőket a DK

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: – Olyan brutális javaslatról van szó, hogy még a pártállami diktatúra idején a kommunisták sem javasoltak ilyet. A gyónási titok eltörlésére egyedül a nácik tettek javaslatot, mondván, a Harmadik Birodalom érdeke erősebb, mint a katolikus egyháznak a gyónási titokhoz fűződő érdeke. A Demokratikus Koalíció javaslata a legkeményebb náci diktatúrát idézi – fejtette ki a kormánypárti politikus, aki szerint a javaslat jól illeszkedik a DK egyházellenes megnyilvánulásai sorába. – Minden alkalmat megragadnak arra a parlamentben és azon kívül is, hogy belerúgjanak a történelmi egyházakba, általánosításokkal vagy hamis információkkal lejárassák azokat – fejtette ki Kocsis Máté.

A frakcióvezető felhívta rá a figyelmet, hogy a pedofíliaellenes törvény személyi hatálya ugyanúgy vonatkozik a katolikus papokra, mint mindenki másra. Az egyházi személyek éppen olyan büntetésben részesülnek, ha pedofil-bűncselekményt követnek el, mint bárki más. Gyurcsány Ferencék javaslata tehát nem más, mint a hívő magyar emberek heccelése – vonta le a következtetést a Fidesz frakcióvezetője.

Már nem a maga ura a Jobbik

A frakcióvezetőt megkérdeztük, mit gondol arról, hogy a Jobbik, amely megszavazta a pedofíliaellenes törvényt, ezúttal hallgat, és nem reagál szövetségese javaslatára. – A Jobbik már nem a maga ura, hanem egy fiókszervezete lett a Gyurcsány-féle szövetségnek. Már nem maguk határozzák meg, hogy mikor mit mondjanak. Most nyilván azt az utasítást kapták, hogy hallgassanak. Az pedig, hogy korábban megszavazták a pedofíliaellenes csomagot, csak egy politikai trükk volt. A baloldal ezáltal szeretett volna minden politikai ízlést kielégíteni. Ez is csak egy színjáték volt, mint manapság minden a baloldalon – mutatott rá Kocsis Máté.

Kerestük a Jobbikot is az ügyben, hogy megtudjuk, mit gondolnak legfőbb szövetségesük egyházellenes törvényjavaslatáról, cikkünk befejezéséig azonban nem kaptunk választ a párttól.

A baloldal kimutatta a foga fehérjét

A Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) levelet kapott Vadai Ágnestől, amelyben a baloldali politikus Ferenc pápa gyermekvédelemre vonatkozó rendelkezéseire hívta föl a püspökök figyelmét. Tóth Tamás, az MKPK titkára válaszában biztosította az országgyűlési képviselőt, hogy a pápa ezen rendelkezéseit a konferencia ismeri és magára nézve kötelezőnek tartja, beleértve a gyónásra vonatkozó titoktartást is, amely Ferenc pápa szerint sem képezi vita tárgyát. A közleményben kiemelték: nem szolgálja az áldozatok és a társadalom érdekeit, ha egyéni és családi tragédiákat egész közösségek, egyházi és világi hivatások megbélyegzésére, lejáratására vagy rövid távú politikai haszon érdekében használnak fel.

Vadai Ágnes törvényjavaslata kapcsán Vejkey Imre, a KDNP politikusa közleményt adott ki pénteken, amelyben azt írta: ez nyílt támadás a katolikus egyház ellen. – Ez nem más, mint az egyház semmibevétele! Ez nem más, mint a magyar alaptörvény és a hatályos nemzetközi egyezmények semmibevétele! Ez nem más, mint súlyos beavatkozási kísérlet a kánonjogba! – fogalmazott a KDNP képviselője, aki szerint az egyesített baloldal vezető ereje most kimutatta a foga fehérjét, a keresztényellenes agressziót, mely az igazi habitusuk.

Gyurcsány és a bérmálkozás

Miközben a DK nyíltan egyházellenes törvényjavaslatot adott be néhány hete az Országgyűlés elé, elnökük, Gyurcsány Ferenc Istent emlegetve bírálta a kormányt tavaly szeptemberben. – Ha van teremtő Isten, akkor szégyelli magát és könnyezik – mondta napirend előtti felszólalásában a baloldal vezére annak kapcsán, hogy az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi tartozása miatt a Fővárosi Gázművek munkatársai kiszálltak kikapcsolni a szolgáltatást. Ismeretes, hogy nem most kezdődött Gyurcsány Ferenc politikai képmutatása: az őszödi beszéd kiszivárogtatásának évében az akkori miniszterelnök a TV2 Mokka című adásában közölte, azért nem imádkozik a templomban, mert nem istenhívő. Kis idő múlva, ugyanebben az adásban hozzátette: „Elsőáldozó voltam, bérmálkoztam is egy darabig […], én egy darabig szentül meg voltam győződve, hogy pap leszek.”