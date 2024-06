Kocsis Máté: A célfotó fog dönteni várhatóan Józsefvárosban + videó

A Fidesz frakcióvezetője ezután ezzel folytatta: "Azt mondtuk akkor, hogyha Pikó András lesz a polgármester, akkor visszajönnek a drogosok, ellepik a köztereinket a hajléktalanok, mert számukra a hajléktalan ellátás az annyit jelent, hogy menjen mindenki ki az utcára segítség és minden nélkül, ami magának a hajléktalannak se jó, de legalább az ott lakóknak se, és újra gettósodni fog a kerület. Most pontosan ez történt. Kosz van, fizetni kell a parkolásért még az ott lakóknak, sarcolják az embereket, rendezetlenek a közterületek. Most látványból ezen a héten pénteken muskátlikat ültettek a Népszínház utcában a polgármester úrék. Ez szerintem többet ártott a megítélésének, mint használt. Tehát az a kerület szétesett. Elindult korábban egy úton, nekünk volt egy szlogenünk, hogy nyolc kertből Józsefvárost építsünk. Ez egy nagy múltú és szép történelmű kerület egyébként, csak lezüllött és lezüllesztették. És elindultunk egy úton, és most újra a gettósodás felé haladunk."

