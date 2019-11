Kocsis: Az Országgyűlésben szerdán történtek is igazolják a változtatások szükségességét

A politikus egyik példaként hozta Jakab Péter (Jobbik) akcióját, amikor "önkényesen beleült" Orbán Viktor miniszterelnök székébe. A frakcióvezető azt mondta: ez deviáns és provokatív magatartás, ami az Országgyűlés mindennapi munkájába nem fér bele.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kérdésre úgy értékelt: akinek volt gyerekszobája ilyet nem csinál. Jakab Péter egy "piti politikai kalandor", aki minden eszközt megragad 15 perc politikai hírnévért - fogalmazott.

Szintén példaként említette, amikor Szabó Tímea (Párbeszéd) "letrógerozta" Trócsányi László egykori igazságügyi minisztert, aki nemcsak hazai, de külföldi egyetemeken is oktató, elismert jogtudós. Kitért Tordai Bence (Párbeszéd) bekiabálásaira, és arra, hogy amikor elsétál fideszes képviselők vagy a miniszterelnök mellett, rendszeresen olyan megjegyzéseket tesz, mint "Lógni fogtok, Meg fogtok dögleni, vagy Félsz te patkány". Ezek a parlamenti jegyzőkönyv számára megörökíthetetlenek, de Kocsis Máté azt ígérte, igyekszik dokumentálni, hogy bemutathassa Tordai Bence valódi arcát a nyilvánosságnak.

Kijelentette: a parlament tekintélyét minden értelembe őrizni kell.

Értékelése szerint szerdán az is világossá vált, az ellenzék kommunikációs stratégiája, hogy már mérhetetlen számú valótlanságot állít, amit aztán szinte cáfolni is alig lehet.

Közölte, nem igaz, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát korlátoznák, mindenki elmondhatja véleményét az Országgyűlésben. A szerdai vitában az ellenzéknek a vezérszónoki körben ötször 30 perc állt a rendelkezésére, míg a kormánypártoknak kétszer harminc perc.

Kocsis Máté visszautasította azt is, hogy a képviselők ellenőrzési joga sérülne. Az állami szervek továbbra is kötelesek lesznek a képviselői munkát segíteni, és a szükséges felvilágosítást megadni, előzetes egyeztetés alapján tájékoztatást lehet majd kérni. Arra nem lesz mód, hogy képviselők berontsanak közintézményekbe, akár éjszaka is, és ott randalírozzanak - jegyezte meg a kormánypárti politikus.

A nemzetközi példákról szólva kiemelte, hogy az angol parlamentben a leghosszabb felfüggesztés 12 hónap volt, az érintett képviselő később le is mondott a mandátumáról. Egy képviselőt pedig azért függesztettek fel, mert hazugnak nevezte a védelmi miniszter - hozott egy másik esetet.

Kisstílű hazugságnak tartotta, hogy a plenáris ülésen megfosztanák a képviselőket a hozzászólás jogától, és az sem igaz, hogy elvennék a hozzászólás lehetőségét a tárgysorozatba vételről történő döntéskor. Utóbbi a viták a jövőben a törvényalkotási bizottságban zajlanak majd - jelezte Kocsis Máté.

A fideszes politikus hangsúlyozta: a fegyelmi szabályok közé egyetlen új passzus sem került be, a meglévő szankciók váltak szigorúbbá. Ami eddig tilos volt, az ezután is az lesz - rögzítette, kiemelve: a képviselők tiszteletdíjának korábbi csökkentése láthatóan nem bírt kellő visszatartó erővel. Aki betartja a szabályokat, annak semmilyen szankcióra nem kell számítania - jelentette ki a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese azt mondta: szerdán ismét példátlan provokációnak voltak szemtanúi a magyar Országgyűléssel, a magyar közjogi méltóságokkal, különösen Orbán Viktor miniszterelnökkel, és Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével szemben.

Kijelentette: határozottan visszautasítják az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulásokat.

Megjegyezte: Jakab Péter láthatóan jól érezte magát, amikor illegálisan elfoglalta Orbán Viktor bársonyszékét. Azt üzenik - mondta a képviselő -, hogy ennek vége.

Ki kell mondani nemzeti minimumként, hogy a magyar Országgyűlésnek meg kell adni a kellő tiszteletet. Aki ezt nem adja meg, nem méltó arra, hogy ezeréves országunk képviselője legyen itthon és a nagyvilágban - fogalmazott a KDNP frakcióvezető-helyettese.

Vejkey Imre hangsúlyozta: a magyar parlamentben nem lehet helye ocsmány beszédnek és obszcén szövegek felmutatásának, se verbális, se fizikai agressziónak. Valódi szankciókra van szükség - rögzítette, hozzátéve: ezeknek olyanoknak kell lenniük, amelyek preventív erővel is bírnak a méltatlan és agresszív cselekedetekkel szemben.

Kocsis Máté más témáról szólva sajtókacsának nevezte azt, hogy a választási törvény módosítására készülnének. Megjegyezte a szerdai vitában Szabó Tímea már tényként hivatkozott erre. "Alantas politikai és kommunikációs húzás", nem tudnak mit kezdeni ezzel - fogalmazott. A választási törvény semmilyen módosítása nincs az asztalon, minden ezzel kapcsolatos hír hamis - tette hozzá.

A dugódíjra vonatkozó kérdésre válaszolva felidézte, 2012-ben már döntött a parlament. Az akkori képviselők elutasították és a maguk részéről most sem támogatják - jelezte a Fidesz frakcióvezetője.

MTI