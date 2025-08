Kneecap-botrány: Gerendai arab barátja szerint Magyarországnak is be kellene fogadnia a migránsokat

Megosztás itt:

Az antiszemita és palesztinpárti, hazánkból kitiltott rapzenekar, a Kneecap botránya miatt reflektorfénybe került Mazen Al-Ramahi egy néhány évvel ezelőtti interjúban határozottan kiállt a katasztrofális, a bűnözési hullámot magával hozó migrációs politka mellett, és utalt rá, szerinte Magyarországnak is be kellene fogadnia a migránsokat. Emellett az arab üzletember dicsérte a németek bevándorláspolitikáját is, hozzátéve, Németország jól tette, hogy milliószámra beengedte a bevándorlókat:

,,Németország jó eredményeket ért el azzal, hogy egymillió embert befogadott. Az állam sokat fektetett abba, hogy jöjjenek, tanuljanak, képezzék magukat. Nőttek az adóbevételek, mert többen dolgoztak. Alacsonyabb lett a költségvetési hiány is. Most mára azon gondolkodnak, hogy hárommillió emberre lenne szükség. Nem mondom, hogy a migráció az egyetlen helyes út, de minden ország igyekszik keresni valamilyen megoldást. Magyarország nem akar tömeges bevándorlást. De akkor mi a megoldás? A megemelt minimálbérünknél a nyugati fizetések még mindig jóval magasabbak."

Al-Ramahi miatt ragaszkodtak a Sziget szervezői a Kneecap koncertjéhez?

Mazen Al-Ramahi nevét azután kezdte emlegetni a magyar sajtó, hogy kiderült, az ő személye lehet a magyarázata annak, miért ragaszkodtak a Sziget fesztivál szervezői a hazánkból kitiltott antiszemita és palesztinbarát, a Hezbollahot is éltető rapzenekar, a Kneecap budapesti koncertjének megtartásához. A média az okot Gerendai Károly, a Sziget alapítója és a közte lévő jó kapcsolatban kereste, hiszen Al-Ramahiról köztudott a palesztinpártisága.

A jordán származású, Magyarországon már a kilencvenes években milliárdossá vált üzletember még palesztinpárti tüntetést is akart szervezni a magyar fővárosban, amit a rendőrség nem engedélyezett.

Gerendai szerint ugyanakkor mindennek nincs semmi valóságalapja.

Gerendai szerint nincs köztük üzleti kapcsolat, ugyanakkor az tény, hogy az arab üzletember szállodájában, a Prestige Hotelben található Gerendai étterme, a Costes Downtown.

