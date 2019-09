Klinikai pszichológus és vegyész nyerte el idén A nőkért és a tudományért ösztöndíjat

A bevándorláspártiak mielőbb át akarják nyomni a migránskvótát az európai uniós tagállamokon - jelentette ki Halász János, a Fidesz frakciószóvivője. A biztos szavazók 53 százaléka Tarlós Istvánra, 40 százaléka Karácsony Gergely közös ellenzéki jelöltre, 7 százalékuk pedig Puzsér Róbertre szavazna a főpolgármester-választáson - közölte a Nézőpont Intézet. Az ellenzék szlogenjét a főváros visszavételéről óvatosan kell kezelni, mert nem biztos, hogy a fővárosiak részére szeretnék megszerezni azt - mondta a főpolgármester a Kossuth Rádióban. Tarlós István leszögezte: ellenfele, Karácsony Gergely nem egy baloldali ember, hiszen mintegy 6 politikai formációban vállalt már szerepet, emellett Demszky Gábor régi jelszavait használja, csak némileg átalakítva. Karácsony Gergely valódi programja Zugló elmúlt 5 éve - mondta Farkas Örs politológus. Egy lakossági bejelentés alapján vizsgálatot indított a momentumos Soproni Tamás ellen a Terézvárosi Önkormányzat. Álhír, hazugság a hvg.hu-n megjelent információ, amely szerint az Orbán-kormány törvénymódosítással visszavenne állami bérlakásokat - közölte a Miniszterelnökség, amely a választásba való beavatkozásnak minősíti a cikket. Már nyomtatják az október 13-i önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomdában. A honvédelem és a haderőfejlesztés össztársadalmi ügy - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A családtörténet-kutatás ráirányítja a figyelmet a család erejére, fontosságára és a nemzeti összetartozásra - hangsúlyozta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Az államháztartás központi alrendszerének hiánya augusztusban 158 milliárd forint volt, így a deficit az első nyolc hónapban 510,8 milliárd forintot tett ki, ez az éves terv 51,2 százaléka - közölte a Pénzügyminisztérium. A Századvég Gazdaságkutató 4,8 százalékra javította az idei GDP-növekedési előrejelzését, 2020-ra pedig 3,9 százalékos bővülést vár. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint az e-sport a legdinamikusabban fejlődő sportággá nőtte ki magát, az 5G-s hálózatok megjelenésével pedig a lehetőségek határtalanok a további előrelépésre. Csak minden negyedik új vállalkozás indul tiszta lappal, a friss vállalkozások 75 százaléka továbbra is korábbi cégekhez köthető, ugyanakkor változás körvonalazódik a magyar cégalapítási gyakorlatban - közölte az Opten céginformációs szolgáltató. 8800 négyzetméteres hűtőraktárat épít az Aldi Magyarország Biatorbágyon, és ötvennel bővíti majd raktári dolgozóinak létszámát - közölte a vállalat. Tovább egyszerűsödött az e-kárbejelentő alkalmazás, a fejlesztésekkel mától külföldi-, biztosítatlan-, teherautó- vagy munkagép és annak vontatmányával okozott károkat is be lehet jelenteni az applikációval. Akár 10 százalékot meghaladó mértékben is nőhet idén a turisztikai szektor árbevétele, és ebben jelentős szerep jut a hazai kereslet növekedésének - áll a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan üzletágának elemzésében. Idén a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Ludwig Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Szent István Király Múzeum programjait ismerték el Múzeumpedagógiai Nívódíjjal a 17. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón. A magyar állampolgárok továbbra is vízum nélkül utazhatnak az Egyesült Államokba - erről állapodott meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az amerikai belbiztonsági minisztérium vezetőivel Washingtonban. Az első lépés az európai határok megvédése, és azok hazaküldése, akik jog nélkül tartózkodnak Európában - jelentette ki Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára Bécsben. Németország, Olaszország, Franciaország és Málta megállapodott a Földközi-tengeren felvett migránsok elosztási vészmechanizmusáról - jelentette be Michael Farrugia máltai belügyminiszter. Szavazati jogot adna a migránsoknak egy osztrák szocialista politikus - értesült a V4 nemzetközi hírügynökség. Az Osztrák Szociáldemokrata Párt színeiben induló Max Lercher szerint az illegális bevándorlóknak legalább önkormányzati szinten engedni kellene, hogy voksolhassanak. A görögországi Leszbosz menekülttábora bejelentette, hogy nem tud több embert befogadni, a sziget vezetése rendkívüli ülést hívott össze. Erőszakos cselekmények előkészítésének gyanújával kilenc katalán szeparatistát vettek őrizetbe a hatóságok több Barcelona környéki településen. Irán elrendelte a brit lobogó alatt közlekedő Stena Impero elengedését, a tartályhajó hamarosan elhagyhatja az iráni Bandar-Abbász kikötőjét, és nemzetközi vizekre hajózhat. London szerint az a legvalószínűbb, hogy Teherán áll a Saudi Aramco szaúdi állami olajvállalat elleni támadások mögött, az erre adandó válaszlépésekről London Washingtonnal és európai szövetségeseivel is egyeztet. Az amerikai és az orosz külügyminiszter pénteken készül találkozni New Yorkban az ENSZ-Közgyűlés 74. ülésszakának a helyszínén. Legalább 35 civil halálos áldozata és 13 sebesültje van az afgán kormányerők Hilmend tartományi rajtaütésének - közölték kormányzati források. A tartományi kormányzat szóvivője szerint a tálibok 14 fegyverest vesztettek. Legalább 16 civil meghalt, 65 megsebesült az indonéziai Pápua tartományban található Wamena városában kitört etnikai zavargásokban - közölte egy indonéz katonai szóvivő. Vlagyimir Putyin orosz elnök arra utasította az orosz kormányt, hogy Abháziával kössön megállapodást, amely értelmében Moszkva finanszírozza a köztársaság fegyveres erőinek korszerűsítését. Lehallgatókészüléket találtak a több kiemelt ügyben, köztük Petro Porosenko volt ukrán elnök ellen eljárásokat folytató Állami Nyomozó Iroda vezetőjének, Roman Trubának az irodájában - közölte több internetes portál. Csődbe ment és azonnali hatállyal beszüntette tevékenységét a legrégibb brit utazási iroda, a Thomas Cook, amelynek több százezer utasa tartózkodik jelenleg is a világ különböző üdülőhelyein. A Thomas Cook Csoport leányvállalata, a Neckermann Magyarország, egy egészséges cég, továbbra is folytatja a működését - közölte a vállalat. Röplabda csapatnak adta ki magát 10 migráns az athéni reptéren, akik így próbáltak Görögországból Svájcba jutni, de őrizetbe vették őket. Legkevesebb harmincan megsérültek Japán déli és délnyugati részén a Tapa tájfun tombolásában. Letartóztatásban marad Haszan F., aki a vádirat szerint a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet tagjaként több embert megölt 2015 májusában Homsban. Emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség egy 67 éves férfi ellen, aki Székesfehérváron egy panellakásban megölte az anyósát. Garázdaság vétség elkövetésének gyanúja miatt keresi a rendőrség azt az ismeretlen tettest, aki Székesfehérváron felmászott a Városháza téren található lovas szoborra, és az azon lévő kardot letörte. Félmilliárdos adócsalás miatt emeltek vádat egy mobiltelefonokkal kereskedő szerb férfi ellen - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség. Lopásra vette rá 13 éves gyerekét egy férfi - kiskorú veszélyeztetése és lopás miatt emelt vádat ellene a Nagykanizsai Járási Ügyészség. Négy kilogramm marihuánát és másfél millió forintot talált a rendőrség egy VIII. kerületi lakásban - kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt nyomoz a rendőrség. Halálra gázolt egy kerékpárost a vonat Nyergesújfalunál. A magyar kerekesszékes vívók öt éremmel, egy arannyal, valamint két-két ezüsttel és bronzzal fejezték be szereplésüket a paralimpiai kvalifikációs világbajnokságon, a dél-koreai Cshongdzsuban. Babos Tímea és Kristina Mladenovic címvédő párosa kijutott a női teniszezők október 27-én kezdődő sencseni WTA-világbajnokságára. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség hivatalos vizsgálatot indított azokkal a következetlenségekkel összefüggésben, amelyeket a moszkvai laboratórium év elején átadott elektronikus adatainak vizsgálata során fedezett fel.