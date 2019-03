Klaus: A tömeges migráció alapjaiban támadja a célországok hagyományait

A nemzetközi migrációs konferencia második napja a korábbi cseh elnök beszédével vette kezdetét.

Václav Klaus felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai politikai korrektség egyik nagy hazugsága, hogy véget ért a migrációs válság. Mint mondta: a tömeges bevándorlás korunk egyik legnagyobb kihívása, amely egyre inkább erősödik. Hozzátette: Orbán Viktor szinte az egyetlen vezető aki ezt kimeri mondani.

A tömeges migráció szükségtelen társadalmi, politikai és gazdasági konfliktusokhoz, megrázkódtatásokhoz vezet. Az állampolgárság alapvető szempontjait kérdőjelezi meg. Az európai politikai vezetők úgy tesznek, mint hogyha ezt nem látnák. Ami elfogadhatatlan. Az egyéni és tömeges migrációi közötti határvonalat meg kell húzni – hangsúlyozta a korábbi cseh elnök.

Az európai elitek megértették, hogy ahhoz hogy sikerüljön megvalósítani a tervüket, hogy megszabaduljanak a nemzetállamoktól Európában, fel kell oldaniuk a jelenlegi a nemzetállamokat. Ezt pedig úgy teszik, hogy a világ különböző pontjairól migránsokkal hígítják fel ezeket az államokat. Egy új európai embert szeretnének kifejleszteni. Ez a fő oka annak, hogy a negatív következményekre nem figyelnek és tovább ösztönzik a tömeges migrációt. Úgy tűnik nem akarják megállítani ezt. Szervezik, kezelik, okosan megtervezett módon és az ENSZ dokumentumaival is ezt akarják megalapozni. Mint az ENSz legutóbbi globális migrációs csomagja - hangsúlyozta Václav Klaus.

A korábbi ausztrál külügyminiszter beszédében rávilágított: a szigetország nem hisz a nyitott határok politikájában. A tárcavezető szerint megdöbbentő folyamatok zajlottak le Európában az elmúlt években, és ezt sokan azzal intézték el, hogy ezzel nem lehet mit tenni.

Régóta figyeljük, hogy az Európai Unió hogyan kezeli a bevándorlás kérdését. Különös tekintettel a szabálytalan bevándorlásra. Nem mondom, hogy nem vagyunk megdöbbenve. Azok a döntések amiket látunk Európában úgy tűnik, hogy katasztrofálisak és ezt az emberek is tudják, érzik. Ami országunkban is lezajlottak ezek a viták. Mi ausztrálok döntjük el, hogy kik jönnek be az országunkba és milyen körülmények között - szögezte le Alexander Downer.

A korábbi francia államfő beszédében kiemelte: a migránsválságot helyben kell kezelni.

A válasz az lenne, ha kidolgoznánk egy gigantikus fejlesztési tervet Afrikára vonatkozóan, hiszen 30 éven belül hatalmas demográfiai robbanás fog bekövetkezni Afrikában és ez az ami a bevándorlást is befolyásolhatja. Nagyon fontos, hogy minden afrikai fiatal találhasson munkát a saját országában. Afrika fejlesztése nagyon fontos és az, hogy az európai határok képesek legyenek arra, hogy megvédjenek bennünket – magyarázta az exelnök.

Sarkozy Magyarországgal kapcsolatban azt mondta: hazánk egy nagy demokratikus ország. Hozzátette:óriási eredmény Orbán Viktor miniszterelnök háromszori választási győzelme ebben a nehéz nemzetközi helyzetben.