Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó

Bakos Piroska, szóvivő, Mol Magyarország: ,,Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint jártunk el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítjuk a tűzben nem érintett üzemegységeket, mivel az áram- és vízellátás biztosított a finomítóban. Fontos kiemelni, hogy Magyarország üzemanyag ellátása biztosított. A hatóságok, konkrétan a Katasztrófavédelem folyamatosan monitorozza a levegő minőségét, kint van egy mobil laborjuk és eddig egészségügyi határérték feletti szintet nem mértek."