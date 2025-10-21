Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 21. Kedd Orsolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó

2025. október 21., kedd 13:23 | HírTV
tűzeset Százhalombatta Mol Zrt. robbanás Mol Magyarország százhalombattai olajfinomító

Az olajvállalat mai sajtótájékoztatóján Bakos Piroska szóvivő árult el részleteket a százhalombattai olajfinomítóban hétfő este történt tűzesetről és az azóta történt fejleményekről.

  • Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó

Bakos Piroska, szóvivő, Mol Magyarország: ,,Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint jártunk el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítjuk a tűzben nem érintett üzemegységeket, mivel az áram- és vízellátás biztosított a finomítóban. Fontos kiemelni, hogy Magyarország üzemanyag ellátása biztosított. A hatóságok, konkrétan a Katasztrófavédelem folyamatosan monitorozza a levegő minőségét, kint van egy mobil laborjuk és eddig egészségügyi határérték feletti szintet nem mértek."

További híreink

Sokkoló egészségügyi helyzet alakult ki Nógrádban

A Forbes elemzése: miért rossz hely Budapest a békéhez?

Igazi legenda ment el, elhunyt a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész

Megint posztolt a kretén

Bezár a Lidl, az Aldi és a Spar: így lesznek nyitva az üzletek a hosszú hétvégén

Hát persze, letartóztatjuk...

Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata

Kerkez Milos is a kritikák kereszttüzébe került Liverpoolban

Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen

További híreink

Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen

A százhalombattai tűzeset kapcsán a Mol mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is

Vizsgálják a százhalombattai olajfinomítóban történt tűz körülményeit + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen
2
A Forbes elemzése: miért rossz hely Budapest a békéhez?
3
Alice Weidel: Budapest a béke egyetlen helyszíne
4
A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek
5
A szélsőbaloldali aktivisták Orbán Viktornak is üzentek a pusztítással + videó
6
Vizsgálják a százhalombattai olajfinomítóban történt tűz körülményeit + videó
7
Kijevi napraforgó: Zelenszkij Budapestre jönne tárgyalni? + videó
8
Brutális előretörés Németországban: az AfD a legmagasabb valaha mért eredményt érte el
9
Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó
10
Robbanás és lángtenger – Nincs sérültje a tegnapi Mol tűzesetnek + videó

Legfrissebb híreink

Az óraátállítás jelene

Az óraátállítás jelene

 Óraátállítás - időtakarékosság. A nyári időszámítás október utolsó vasárnapjáig tart, a téli időszámítás kezdete: 2025. október 26. vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órát.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!