Kizárták a renitens hódmezővásárhelyi MSZP-st

FIDESZ: SOROS DOLLÁRMILLIÁRDOKAT KÖLT A MAGYAR VÁLASZTÁS BEFOLYÁSOLÁSÁRA.
MIRKÓCZKI ÁDÁM, JOBBIK: ABBAN BÍZOM, HOGY NEM LEHET A VÉGTELENSÉGIG FOKOZNI A SOROSOZÁST AZ ORSZÁGBAN.
NEM LEHET ENNYI IDÕN KERESZTÜL FÉLELEMBEN TARTANI EGY EGÉSZ ORSZÁGOT MONDTA A JOBBIK ÉVADNYITÓJÁN A PÁRT MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE.
VONA GÁBOR: AZOKNAK KELL FÉLNIÜK, AKIK TÖNKRETETTÉK ÉS SZÉTLOPTÁK AZ ORSZÁGOT.
AZ EGYÜTT KOALÍCIÓS KORMÁNYZÁSRA KÉSZÜL ÉS EGY 200 NAPOS PROGRAMRA TETT ÍGÉRETET AZ ORSZÁGOS KAMPÁNYNYITÓN.
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ELNÖKE ÉVÉRTÉKELÕJÉBEN ÉLESEN BÍRÁLTA AZ LMP ÉS A JOBBIK POLITIKÁJÁT, SZERINTE EGYEDÜL A DK VOLT KÉRLELHETETLEN ELLENZÉKE ORBÁN VIKTORNAK.
GYURCSÁNY FERENC: NINCS ALKU A FIDESSZEL!
KIZÁRTA TAGJAI KÖZÜL AZ MSZP A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI POSZTÉRT FÜGGETLENKÉNT INDULÓ HERNÁDI GYULÁT.
TOJÁS UTÁN TEJJEL CSÁBÍTJA A SZAVAZÓKAT A FIDESZ ERZSÉBETVÁROSI ALPOLGÁRMESTERE, AKI ÁPRILISBAN AZ 5-ÖS VÁLASZTÓKÖRZETBEN INDUL EGYÉNI JELÖLTKÉNT.
BAJKAI ISTVÁN 500 LITER TEJET OSZTOTT SZÉT ÉS AZT ÁLLÍTJA: MAGÁNVAGYONÁBÓL FINANSZÍROZZA A JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓT, AMI NEM A KAMPÁNYA RÉSZE.
LMP: A FIDESZ NYOLC ÉVE KAMPÁNYOL AZ ADÓFIZETÕK PÉNZÉN.
NEM MENNEK EL A JÖVÕ KEDDRE ÖSSZEHÍVOTT RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉSRE A KORMÁNYPÁRTOK KÖZÖLTE A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA.
HIDVÉGHI BALÁZS SZERINT KAMPÁNYFOGÁS A JOBBIK KEZDEMÉNYEZÉSE, HOGY MEGVITASSÁK AZ OLTALMAZOTT MENEKÜLTEK ÜGYÉT.
A MAGYAR KÖZÚT ZRT. ÚTFELÚJÍTÁSRA ÉS FEJLESZTÉSRE KIÍRT, 271 MILLIÁRDOS KERETKÖZBESZERZÉSÉN JÓRÉSZT KORMÁNYKÖZELI CÉGEK NYERTEK.
MEGBÍZÁSHOZ JUT A DUNA ASZFALT KFT., A KORÁBBAN MÉSZÁROS LÕRINC TULAJDONÁBA TARTOZÓ HÓDÚT KFT, ILLETVE AZ EUROASZFALT IS.
EMMI: JÖVÕ HÉTEN TÁRGYAL A KORMÁNY A CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYRÕL, AMIT 2015 ÓTA MÁR 66 EZER CSALÁD VETT IGÉNYBE.
MILOS ZEMAN MARAD A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, 98 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZOTTSÁGNÁL 52 SZÁZALÉKOS A TÁMOGATOTTSÁGA, JIRÍ DRAHOSÉ PEDIG 48 SZÁZALÉKOS.
DRAHOS MÁR ELISMERTE VERESÉGÉT ÉS GRATULÁLT A GYÕZTESNEK.
NYÍLT LEVÉLBEN BIZTOSÍTJA AZ ÜZLETI SZEKTORT AZ ÁTMENETI IDÕSZAK ELÕNYEIRÕL A BRIT KORMÁNY.
AZ ÚJONNAN ÉRKEZÕ MUNKAVÁLLALÓKNAK MÁR REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGÜK LESZ A BREXIT UTÁN.
AZ ÉSZAKI ÁRAMLAT-2 GÁZVEZETÉK ALÁÁSSA EURÓPA ENERGIABIZTONSÁGÁT MONDTA A LENGYEL ÉS AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER VARSÓBAN.
TÖMEGESEN VESZI ÕRIZETBE AZ OROSZ RENDÕRSÉG AZ ELLENZÉKI AKTIVISTÁKAT A NAVALNIJ ÁLTAL MEGHIRDETETT HOLNAPI ORSZÁGOS TÜNTETÉS ELÕTT.
AZ ALBÁN KORMÁNY LEMONDÁSÁT KÖVETELTÉK A TIRANAI TÖMEGTÜNTETÉS RÉSZTVEVÕI, AZZAL VÁDOLVA A KABINETET, HOGY ÖSSZEFONÓDOTT A SZERVEZETT BÛNÖZÉSSEL.
HÚSZEZER NÉMETORSZÁGI KURD TÜNTETETT KÖLNBEN A SZÍRIAI TÖRÖK TÁMADÁSOK ELLEN, A DEMONSTRÁCIÓT A RENDÕRSÉG FELOSZLATTA.
A SZÍRIAI ELLENZÉK TÖBBSÉGÉT TÖMÖRÍTÕ TÁRGYALÁSI FÕBIZOTTSÁG NEM VESZ RÉSZT JÖVÕ HÉTEN A SZOCSIBAN TARTANDÓ BÉKEKONFERENCIÁN.
A HNC SZERINT DAMASZKUSZ ÉS MOSZKVA NEM TETTE MEG A TÕLÜK ELVÁRT VÁLLALÁSOKAT.
AZ ENSZ EGYELÕRE NEM DÖNTÖTTE EL, HOGY RÉSZT VEGYEN-E A SZOCSI KONFERENCIÁN.
AMERIKAI HELIKOPTEREK TÉVEDÉSBÕL SZÖVETSÉGES IRAKIAKRA TÁMADTAK, A 7 HALOTT KÖZÖTT CIVILEK IS VANNAK; AZ IRAKI HADSEREG VIZSGÁLATOT RENDELT EL.
CSAKNEM SZÁZAN MEGHALTAK ÉS SZÁZHATVANAN MEGSEBESÜLTEK, AMIKOR MENTÕAUTÓBA REJTETT POKOLGÉP ROBBANT AZ AFGÁN FÕVÁROSBAN.
A KABULI MERÉNYLET VÉGREHAJTÁSÁÉRT AZ AFGANISZTÁNI TÁLIBOK VÁLLALTÁK A FELELÕSSÉGET.
ISMERETLENEK RAJTAÜTÖTTEK EGY KATONAI TÁBORON MALIBAN, 14 KATONA MEGHALT, A TÁMADÓK KÖZÜL KETTEN VESZTETTÉK ÉLETÜKET AZ AKCIÓBAN.
FOLYÓBA ZUHANT EGY UTASOKKAL TELI KISBUSZ INDIA NYUGATI RÉSZÉN, LEGKEVESEBB 13 EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.
EMLÉKHELYET AVATTAK A TAVALYI BUSZBALESET 17 ÁLDOZATÁNAK EMLÉKÉRE VERONÁBAN.
ÁROKBA CSÚSZOTT ÉS VESZÉLYESEN MEGDÕLT EGY MARHÁKAT SZÁLLÍTÓ KAMION A 83-AS FÕÚTON, A FORGALMAT TÉTNÉL ÉS TÉTSZENTKÚTNÁL ELTERELIK.
ROSSZUL LETT ÉS MEGHALT VEZETÉS KÖZBEN EGY KISTEHERAUTÓ SOFÕRJE JÁSZFÉNYSZARUN, A JÁRMÛ VILLANYOSZLOPNAK CSAPÓDOTT.
AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY VONAT A HERNÁD VASÚTI MEGÁLLÓHELYNÉL, AZ AUTÓ KÉT UTASA SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT.
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FÕIGAZGATÓSÁG: FELTEHETÕLEG SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS ÖLT MEG EGY EMBERT KISNAMÉNYBAN.
KIGYULLADT ÉS LEÉGETT EGY MELLÉKÉPÜLET BALATONFÜREDEN, A TÛZBEN EGY GÁZPALACK IS FELROBBANT, DE SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT.
VÁDEMELÉST JAVASOLNAK A RENDÕRÖK EGY CSEPELI FÉRFI ELLEN, AKI 3 TÁRSÁVAL CSAKNEM 70 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ MÛTRÁGYÁT LOPOTT.
KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE SZÉKESFEHÉRVÁRON, A BALESET HÁROM SÉRÜLTJÉT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK.
KÁBÍTÓSZER-KERESKEDELEMMEL GYANÚSÍTANAK A GÖDÖLLÕI RENDÕRÖK EGY 28 ÉVES DOMONYI FÉRFIT, AKI HÁZA PINCÉJÉBEN TERMESZTETTE A MARIHUÁNÁT.
ÁROKBA HAJTOTT ÉS OTT FELBORULT EGY AUTÓ TATA HATÁRÁBAN, AZ AUTÓ VEZETÕJE MEGSÉRÜLT A BALESETBEN.