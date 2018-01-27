2018. január 28.,
vasárnap, Károly, Karola napja

Kizárták a renitens hódmezővásárhelyi MSZP-st

Hír TV

2018. január 27., szombat 20:09, frissítve: szombat 21:12

Hernádi Gyula Márki-Zay Péter ellen indul a polgármesteri székért.

Kizárta az MSZP a hódmezővásárhelyi polgármesteri posztért függetlenként induló Hernádi Gyulát, mert szembement pártjával – közölte az MSZP helyi szervezete.

A szocialisták ugyanis a többi ellenzéki párttal együtt Márki-Zay Péter független jelöltet támogatják a február 25-i időközi polgármester-választáson. Hernádi Gyula az elmúlt években többször indult az MSZP színeiben Lázár János városában, mostani indulását egy barátja telefonhívása inspirálta.

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