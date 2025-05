Megosztás itt:

Politológiai szempontból nehezen értelmezhető folyamatok játszódnak le a Momentum háza tájékán. A liberális párt jelenleg is parlamenti képviselettel rendelkezik, a közvélemény-kutatások 2-5 százalék körül mérik őket, mégis egyre nagyobb erőt képvisel az a párton belüli mag, amely a jövő évi választáson való távolmaradást erőlteti.

Emlékezetes, Fekete-Győr András, a Momentum alapítója és volt elnöke egy Facebook-posztban dobta be, hogy pártjának a rendszerváltás elősegítése érdekében nem kellene elindulnia 2026-ban. Elsőre meglehetősen furcsának és nem mellesleg elszigeteltnek tűnt a gondolatmenet, de aztán kiderült, hogy ennél komolyabb a kijelentés. A párt több parlamenti képviselője, így Hajnal Miklós, Orosz Anna és Tóth Endre is bejelentette, hogy nem áll rajtvonalhoz jövőre. Végül a párt elnöksége is arra a döntésre jutott, hogy nem támogatja a Momentum indulását a parlamenti választáson.

A nem mindennapi fejleményeket Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy értékelte, hogy „mintha parancsszóra” történnének az események. Ezzel értelemszerűen arra utalt a politológus, hogy kívülről irányítják a Momentumot, és a nemzetállam-pártiak versus globalisták harcában Fekete-Győréket lecserélték a Tiszára.

Erre a gondolatmenetre kísértetiesen rímelő sorokat írt ki közösségi oldalára a visszavonulását bejelentő Gelencsér Ferenc. A politikus a posztja alatti egyik hozzászólásra válaszolva olyan dolgokról írt, amiről eddig még senki sem a pártjában. Történetesen arról, hogy a Momentumnak nem volt beleszólása abba, hogy kivel fog össze és kit támogat az elmúlt évek választásai során.

Fotó: Index.hu