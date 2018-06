Kivárásra játszik a Alkotmánybíróság

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. 6.30 - AZ LMP FRAKCIÓBAN FOLYTATJA A POLITIZÁLÁST A MÁNFAI POLGÁRMESTER. VENDÉG: HOHN KRISZTINA LMP-S KÉPVISELÕ, AZ ÚJ KEZDET PÁRT ALELNÖKE. 6.40 - A SÕFÖRÖK ÉRDEKÉBEN NYÚJTOTT BE A KORMÁNYNAK PETÍCIÓT A KÖZLEKEDÉSI DOLGOZÓK RÉGI-ÚJ ÉRDEKVÉDÕJE. VENDÉG: NEMES GÁBOR A KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKE. 7.30 - A FIDELIO SZERKESZTÕSÉGE ISMÉT ÖSSZEÁLLÍTJA A MAGYAR KULTÚRA 50 BEFOLYÁSOS ALKOTÓJÁNAK NÉVSORÁT. VENDÉG: MOLNÁR BARBARA FÕSZERKESZTÕ ÉS BODOR JOHANNA TÁNCMÛVÉSZ-KOREOGRÁFUS. 7.40 - UNICEF KAMPÁNY A GYEREKEKKEL SZEMBENI KIREKESZTÉS, MEGFÉLEMLÍTÉS ELLEN. VENDÉG: MÁSZÁROS ANTÓNIA ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ, UNICEF MAGYARORSZÁG. 8.30 - A PERONON: BÕSZ ANETT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT ÜGYVIVÕJE MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. STOP SOROS: AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER A MIGRÁCIÓS VÁLSÁGGAL INDOKOLTA AZ ALAPTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁST, MELLYEL KORLÁTOZZÁK A GYÜLEKEZÉSI SZABADSÁGOT IS. JOBBIK: A STOP SOROS ELVESZTETTE SOROS JELLEGÉT, A FIDESZ MEGHÁTRÁLT A KÜLFÖLDI NYOMÁS MIATT. FELFÜGGESZTETTE A CIVIL SZERVEZETEKET MEGBÉLYEGZÕ TÖRVÉNY ÉS A LEX CEU FELÜLVIZSGÁLATÁT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG. TASZ: ORMÁNYNAK KEDVEZ, HOGY AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG KÉSÕBB DÖNT A KÉT KIFOGÁSOLT JOGSZABÁLYRÓL. DK: A KORMÁNY KISZOLGÁLTATTA AZ ORSZÁGOT AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATNAK. MSZP: A KORMÁNYOLDAL ÚJRA MEGTÁMADJA A JOGÁLLAMOT. FIDESZ: A BALOLDAL A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAGOT SEM TÁMOGATJA, MIVEL AZOK OLDALÁN VAN, AKIK SZERVEZIK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST. KOCSIS MÁTÉ: A 2016-OS ELBUKOTT KVÓTAELLENES NÉPSZAVAZÁS IS INDOKOLJA AZ ALAPTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁST. HA ÍGY APAD A MAGYAR MUNKAERÕ, 7 ÉVVEL IS EMELKEDHET A NYUGDÍJKORHATÁR - PORTFOLIO. Z. KÁRPÁT DÁNIEL: A JOBBIK EGY OLYAN JOGSZABÁLYCSOMAGON DOLGOZIK, AMIVEL A HITELKÁROSULT VÁLLALKOZÓKON SEGÍTENE. HÁROM ÉV ALATT 4,4 MILLIÁRD FORINTOT VETT KI CÉGEIBÕL AZ ORBÁN CSALÁD. 600 MILLIÓ FORINTOT AD A KORMÁNY ARRA, HOGY KÉT MAGYAR HOKICSAPAT ELINDULHASSON A SZLOVÁK BAJNOKSÁGBAN. A HAZAFIAS NEVELÉSÉRT FELEL A JÖVÕBEN KORMÁNYBIZTOSKÉNT SIMICSKÓ ISTVÁN. SZEMÉLYCSERÉKKEL ÉS SZERKEZETI ÁTALAKÍTÁSOKKAL KEZDI MUNKÁJÁT KÁSLER MIKLÓS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN - NÉPSZAVA. MÉSZÁROS LÕRINC TÖBBSÉGI TULAJDONOS LESZ EURÓPA EGYIK LEGNAGYOBB IZOCUKORGYÁRÁBAN. 2020-RA EGYMILLIÓ FORINTOS NÉGYZETMÉTERÁRAK LEHETNEK A BELVÁROSBAN. AZ MNB 59,6 MILLIÓ FORINTRA BÍRSÁGOLTA A CIB BANKOT. SZIJJÁRTÓ: NÉMETORSZÁG MAGYARORSZÁG STRATÉGIAI SZÖVETSÉGESE, AMELLYEL JAVÍTANI KELL AZ EGYÜTTMÛKÖDÉST ÉS FENN KELL TARTANI A PÁRBESZÉDET. SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁR AZT SZORGALMAZTA NÉMET LAPINTERJÚBAN, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓ CSÖKKENTSE MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGEIT. MAGYAR ALPOLGÁRMESTERT VÁLASZTOTT MEG A DÉL-ERDÉLYI DÉVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETE. GIUSEPPE CONTE MINISZTERELNÖK: OLASZORSZÁG AZT AKARJA, HOGY AZ EU-BA ÉRKEZÕ MENEDÉKKÉRÕKET KÖTELEZÕ MÓDON OSSZÁK SZÉT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTT. A BELGA HATÓSÁGOK 13 EMBERT ELÕÁLLÍTOTTAK ALACSONYABB KATEGÓRIÁJÚ TENISZMÉRKÕZÉSEK MANIPULÁLÁSÁÉRT. ANGELA MERKEL: NÉMETORSZÁG ELISMERI, HOGY IZRAEL BIZTONSÁGÁRA VESZÉLYT JELENT IRÁN. IRÁN MEGKEZDI URÁNDÚSÍTÓ KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSÉT. AZ OROSZ BEAVATKOZÁST VIZSGÁLÓ KÜLÖNLEGES ÜGYÉSZ SZERINT TRUMP VOLT KAMPÁNYMENEDZSERE POTENCIÁLIS TANÚKAT PRÓBÁLT BEFOLYÁSOLNI. KÍNÁNAK DOLGOZÓ KETTÕS ÜGYNÖKÖT FOGTAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. WASHINGTON ÁLLAM BEPERELTE A FACEBOOKOT ÉS A GOOGLE-T A KAMPÁNYFINANSZÍROZÁSI TÖRVÉNYEINEK MEGSÉRTÉSE MIATT. MEXIKÓ 20 SZÁZALÉKOS VÁMOT VETNE KI AZ AMERIKAI ACÉL- ÉS MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKEKRE. CÁPA HARAPOTT MEG EGY 18 ÉVES FIÚT A BRAZÍLIAI RECIFÉBEN, AZ ÁLDOZAT NEM ÉLTE TÚL A SÉRÜLÉSEIT. MÉGSEM KÜLD IDÉN TURISTÁKAT A HOLDHOZ A SPACEX. MEGHALT AZ A HATÉVES KISFIÚ, AKI EGY PANELHÁZ HATODIK EMELETI ABLAKÁBÓL ESETT KI KOMÁROMBAN, SZLOVÁKIÁBAN BUMM.SK. SZABOLCS MEGYE KIVÉTELÉVEL AZ EGÉSZ ORSZÁGRA ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI A FELHÕSZAKADÁS VESZÉLYE MIATT AZ OMSZ. EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS EGY MOTORKERÉKPÁR KARAMBOLOZOTT KISPESTEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. 3 ÉV 4 HÓNAP BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK NÖVÉNYI NORBERTET EGY NYOLC ÉVE HÚZÓDÓ MILLIÁRDOS ADÓCSALÁSI ÜGYBEN. BORDÉLYHÁZ ÜZEMELTETÉSE MIATT HÁROM FÉRFI ÉS NÉGY NÕ ELLEN EMELT VÁDAT A BAJAI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG.