Kiürül az Országgyűlés a ciklus első felszólalásra

Mint ismert, pénteken délelőtt a történelmi zászlók előtt tettek esküt az alaptörvényre a negyedik Orbán-kormány miniszterei. Ezt követte a miniszterelnök felszólalása, amely után Kövér László házelnök szünetet rendelt el. A szünet után az új parlamenti ciklus első felszólalása a Jobbiké volt, a kormánypárti képviselők viszont nem hallgatták meg Z. Kárpát Dániel beszédét. A Fidesz és a KDNP képviselői távoztak. A baloldali ellenzék pártok képviselői pedig eleve nem vettek részt az ülésen.

A Jobbik a devizahitelek felvételkori árfolyamon való forintosítását követeli, erről határozati javaslatot nyújtottak be a parlamentben. „Nem született még meg az a fideszes képviselő, aki meg tudta volna nekem magyarázni, hogy milyen erkölcsi, milyen gazdasági érdek fűződik ahhoz, hogy ezt a rendszer helyben hagyják. Hiszen még nemzetgazdasági szempontból is káros, csődközeli helyzetet teremt az a szituáció, amelyben több ezer ember kilakoltatása egyértelműen várható, és meg is kezdődött ez a folyamat” – hangoztatta felszólalásában.