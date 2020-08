Kitüntették Liszkay Gábort

32 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5002-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 609 fő, 3665-en pedig már meggyógyultak. A koronavírusból felgyógyultak között sokaknál megfigyeltek krónikus fáradtság és poszttraumás stressz szindrómát – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa az M1-en. A Jobbik a homoszexuális embereket is szeretné képviselni - ezt jelentette ki Jakab Péter az ATV-ben. A pártelnököt a Csongrád megyei elnök Facebook-bejegyzéséről kérdezték, amelyben Tóth Péter a homoszexuálisokat a nekrofilokkal és pedofilokkal hasonlította össze. Jakab szerint a rasszista és homofób hangok a Mi hazánk mozgalomba távoztak. Minden Magyarországon született gyermeknek joga van egy édesanyához és egy édesapához – mondta Hollik István Magyarország élőben című műsorunkban annak kapcsán, hogy több fővárosi kerület vezetője szivárványos zászlót helyezett el hivatala homlokzatán. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az ellenzéki polgármesterek akcióját látva nem véletlenül lehet az az érzése sokaknak, hogy tudatos provokációról van szó. Göd, Szolnok és a IX. kerület után Szombathelyen is megbomlott a szivárványkoalíció - írja a Magyar Nemzet. Rasszista, antiszemita véleményeket is megfogalmazott közösségi oldalán Bíró László, a baloldali összefogás szerencsi időközi országgyűlési választáson induló képviselőjelöltje – írja a Magyar Nemzet. Pilismarót helyi választási bizottsága november 8-ára tűzte ki az időközi választást, melyen új polgármestert és képviselő-testületet választanak - tették közzé a település honlapján. Soha nem látott összeg marad idén a családoknál, csak az adókedvezményekkel 380 milliárd forintot spórolhatnak a gyermekes szülők - mondta a pénzügyminisztériumi államtitkár. Tállai András kiemelte, hogy már több mint 44 ezer négy- vagy többgyermekes anya élt az új adókedvezménnyel, ők nem fizetnek egy forint személyi jövedelemadót sem. Több mint 500 leendő iskolaőr kezdte meg felkészülését a napokban, de a fővárosban és néhány megyében még mindig várják a jelentkezőket - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a Magyar Nemzettel. Mintegy 330 millió forint jut idén a Makovecz-programra, amely magyar oktatóknak és hallgatóknak teremt lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a határon túli, magyar nyelvű felsőoktatásban - jelentette be Schanda Tamás államtitkár a közösségi oldalán. Szeptemberben indul a fővárosi kórházak 60 milliárd forint értékű felújítási programja - közölte Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár az M1-en. Teltházas a 4 napos hosszú hétvége a legtöbb belföldi szálláshelyen; Siófok, Hajdúszoboszló és Balatonfüred a legkeresettebb úti cél a Szállás.hu legfrissebb adatai szerint. Állami kitüntetéseket adott át Áder János köztársasági elnök Szent István király ünnepe alkalmából. Az eseményen azokat az elismeréseket is kiosztották, amelyeket hagyományosan március 15-én kaptak volna meg a kitüntetettek. Az államfő a két nemzeti ünnepről megemlékezve azt mondta: a magyar történelem egyik csodája, hogy a közös cél különleges rangra emelte a közös munkát. Meg kell védeni Szent István király országát és örökségét - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A Magyar Érdemrend középkereszt kitüntetést vette át Benkő Tibor honvédelmi minisztertől Jörg Vollmer, a NATO brunssumi Összhaderőnemi Hadműveleti Parancsnokság parancsnoka Budapesten. Valamennyi migrációs fő útvonalon nőtt az illegális bevándorlók száma, Olaszország felé például három-négyszeres emelkedés tapasztalható - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György azt mondta, hogy a magyar határokon folyamatosan jelentős a nyomás. A rendkívüli uniós csúcstalálkozó előtt külön egyeztettek egymással a visegrádi országok kormányfői a fehérorosz belpolitikai válság kapcsán. A cseh, lengyel, szlovák és magyar miniszterelnökök online konferencia keretében tárgyaltak. Az esemény után kiadott közleményükben a V4-ek a tüntetőkkel szembeni erőszak beszüntetésére szólították fel a fehérorosz hatóságokat. Egyúttal önmérsékletre szólították fel a külföldi szereplőket. Az Európai Unió ne ismerje el a Fehéroroszországban augusztus 9-én tartott elnökválasztás hivatalos eredményét, mert csalással született - kérte videoüzenetében Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki elnökjelölt. A strasbourgi székhelyű Európa Tanács korrupcióellenes szakértői szerint Oroszországnak átláthatóbbá kell tennie jogalkotási folyamatait. Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök utasította a belügyminisztériumot, hogy vessen véget a rendbontásnak Minszkben - jelentette a Belta fehérorosz állami hírügynökség. Az illegális bevándorlók tömegeinek megfékezése érdekében Szerbia kerítés építésébe kezdett az Észak-Macedóniával közös határán - közölte a Szabad Európa Rádió balkáni irodája. Már 22,1 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 781 ezer, a gyógyultaké pedig 14,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Egészségügyi Világszervezetnek nincs elég pénze arra, hogy megvalósítsa az ENSZ programját a koronavírus elleni védőoltások és gyógyszerek kifejlesztésének felgyorsítására - közölte a WHO. Az emberek fegyelmezettségének tudta be a szerb egészségügyi miniszter, hogy tovább csökkent a koronavírus-fertőzöttek száma országában. Németországban az utóbbi 24 órában 1510 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust. ez május eleje óta a legmagasabb szám. Nagy-Britannia az év hátralevő részében tömeges tesztelésre térne át a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - mondta Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Oroszországban az elmúlt egy nap alatt 4828-cal 937 321-re emelkedett az igazolt Covid-19-fertőzések száma. Átlépte a 20 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Iránban, ahol szerdára virradóan újabb 153 új halottat regisztráltak, a fertőzöttek száma több mint 350 ezer. Kötelezővé tenné a koronavírus elleni oltást Scott Morrison ausztrál kormányfő, mihelyst rendelkezésre áll majd az oltóanyag. Szomorú lenne, ha a gazdagok elsőbbséget élveznének a koronavírus elleni vakcina beadásánál - hangsúlyozta Ferenc pápa. Március eleje óta nem volt ilyen magas az egy napon belül észlelt új koronavírusos esetek száma Dél-Koreában: szerdán 297 új fertőzöttet jegyeztek fel, nagyrészt annak következtében, hogy a vírus ismét egy egyházi közösségben kezdett terjedni. Joe Biden, az Obama-kormányzat alelnöke hivatalosan is a Demokrata Párt elnökjelöltje lett kedden, a demokraták elnökjelöltállító konvenciójának második napján. Orosz kapcsolatai miatt Paul Manafort, Donald Trump amerikai elnök egykori kampánymenedzsere 2016-ban komoly hírszerzési fenyegetést jelentett - állapította meg az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága által felállított ad hoc bizottság a jelentésében. Az Egyesült Államok és Kína megduplázza a másik területére hetente közlekedő, országonként jelenleg négy repülőjárat számát. A zendülő katonák által őrizetbe vett Ibrahim Boubacar Keita mali elnök bejelentette, hogy a hadsereg akaratának megfelelően és a vérontás elkerülése érdekében lemond, továbbá feloszlatja a parlamentet. Az Ibrahim Boubacar Keita mali elnököt lemondató zendülő katonák bejelentették, hogy polgári átmeneti kormány felállítását tervezik, és észszerű időn belül választásokat tartanának. A szíriai Deir-ez-Zór tartományban életét vesztette egy orosz vezérőrnagy és két katona megsebesült, amikor a konvojuk útvonalán felrobbant egy pokolgép - közölte az orosz védelmi minisztérium. A fellázadt katonai alakulatok őrizetbe vették Ibrahim Boubacar Keita elnököt és Boubou Cissé kormányfőt Mali fővárosában - közölte a csoport egyik vezetője. Szándékosan, és valószínűleg szélsőséges politikai vagy vallási indíttatásból okozott autójával balesetsorozatot egy férfi Berlinben a nyomozás első megállapításai szerint. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan. Megpróbált elmenekülni az igazoltatás elől egy dombóvári férfi, aki érvényes jogosítvány nélkül, 150 kilométer/órás sebességgel hajtott egy forgalomból kivont autóval - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Tizenkét nap alatt hét drogkereskedőt fogtak el a fővárosi rendőrök - közölte Budapesti Rendőr-főkapitányság. A leállósávok használatát ellenőrizik a rendőrök a hosszú hétvégén az M7-es autópályán, a szabálytalanság szankciója 100 ezer forint - mondta Óberling József rendőr ezredes. Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai mellett a Budapesti Közlekedési Központ menetrendjében is lesznek eltérések. A vasúti és közúti közösségi közlekedési szolgáltatók már augusztus 27-től elfogadják helyközi járataikon a szeptemberi dolgozó- és tanulóbérleteket - tájékoztatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Babos Tímea ott lesz az augusztus 31-én rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokságon. Elhalasztották a francia labdarúgó-bajnokság hétvégén rajtoló idényének első mérkőzését, a péntekre tervezett Olympique Marseille - Saint-Étienne összecsapást, miután a házigazda klubnál négy koronavírusteszt pozitív lett.