Kitüntették a szökött rab sikeres elfogásában közreműködő rendőröket

TOVÁBBI ELLENZÉKI KÉPVISELÕK ESETÉBEN IS HELYBENHAGYTA A MENTELMI BIZOTTSÁG KÖVÉR LÁSZLÓ KORÁBBAN KIRÓTT BÜNTETÉSÉT. A HÁZELNÖK AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕKNEK A TÚLÓRATÖRVÉNY DECEMBERI TÁRGYALÁSAKOR TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSA MIATT JAVASOLTA A TISZTELETDÍJ-ELVONÁST. AZ ORSZÁGGYÛLÉS FELMENTETTE DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT BIZOTTSÁGI TAGSÁGA ALÓL. AZ ELLENZÉKI PÁRTOK KÉPVISELÕI KÖZÖSEN KERESIK FEL AZ ESZTERGOMI SUZUKI-GYÁRAT, HOGY A "RABSZOLGATÖRVÉNY" ELLEN TILTAKOZZANAK. NEM TUDTA LEÍRNI HELYESEN A „FOJTANI” SZÓT KUNHALMI ÁGNES ÉS BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ A MENTELMI BIZOTTSÁG ELÕTT FELMUTATOTT PAPÍRLAPON. A TESTÜLET TÖBB ELLENZÉKI KÉPVISELÕ ÜGYÉT TÁRGYALTA, A SZOCIALISTÁK EZ ELLEN AKARTAK TILTAKOZNI. KOCSIS MÁTÉ: KALANDPARKNAK TEKINTIK AZ ELLENZÉKI PÁRTOK A KÖZINTÉZMÉNYEKET, A JOBBIK ÉS A BALOLDAL KÖZÖTT FORMÁLÓDÓ KOALÍCIÓ NEM SOK JÓVAL KECSEGTET. NOVÁK KATALIN: A FÉRFIAK, AZ ÖZVEGYEK ÉS AZ ELVÁLTAK IS IGÉNYBE VEHETIK A FIATAL HÁZASOK GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSÁT. KÁSLER MIKLÓS: SZÁMOS INTÉZKEDÉST TETT A KORMÁNY AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER LEGFONTOSABB SZEREPLÕI, AZ ÁPOLÓK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁÉRT. ZSIDÓZÓ VICCEKEN NEVETETT JAKAB PÉTER EGY MOST ELÕKERÜLT VIDEOFELVÉTEL SZERINT. A PARLAMENTI KÉPVISELÕVÉ VÁLASZTOTT JOBBIKOS POLITIKUS NEMRÉG ÉPP AZÉRT TILTAKOZOTT, MERT EGY TÉVÉMÛSORBAN LEZSIDÓZTÁK. A ZSIDÓ NÕ MEGVERÉSÉVEL HENCEGÕ SZÁVAY ISTVÁN HELYÉRE ZSIDÓKAT LISTÁZÓ POLITIKUST, BENCSIK JÁNOST JELÖLI A JOBBIK MANDINER.HU. ÖSSZEFOGNA A MIÉP-PEL A MI HAZÁNK MOZGALOM, AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ EP- ÉS AZ ÕSZI HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOKRA SZÓLNA MAGYAR NEMZET. KOCSIS MÁTÉ: ELUTASÍTJUK A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI TERVEKET KOSSUTH RÁDIÓ. NEM TARTJÁK MEG A V4-EK ÉS IZRAEL CSÚCSÉRTEKEZLETÉT JERUZSÁLEMBEN LENGYELORSZÁG TÁVOLMARADÁSA MIATT JELENTETTE BE ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖK. A CSÚCSTALÁLKOOZÓT VÁRHATÓAN AZ ÉV MÁSODIK FELÉBEN TARTJÁK MEG, AMIKOR CSEHORSZÁG LESZ AZ ORSZÁGCSOPORT SOROS ELNÖKE. A LENGYEL KORMÁNYFÕ HANGSÚLYOZTA: MEGENGEDHETETLENEK AZ IZRAELI KÜLÜGYMINISZTER HOLOKAUSZTTAL KAPCSOLATOS KIJELENTÉSEI. JISZRÁEL KAC SZERINT „A LENGYELEK AZ ANYATEJJEL SZÍVTÁK MAGUKBA AZ ANTISZEMITIZMUST”. AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER SZERINT OROSZORSZÁG TÜZELI A FIATALOK KLÍMATÜNTETÉSEIT EURÓPA-SZERTE. TÁVOZNI KÉSZÜL A BRIT MUNKÁSPÁRT HÉT PARLAMENTI KÉPVISELÕJE, EZZEL TILTAKOZVA JEREMY CORBYN PÁRTVEZETÕ BREXITPOLITIKÁJA ELLEN. SZINTE MEGVALÓSÍTHATATLAN TRUMP KÖVETELÉSE, HOGY AZ UNIÓ FOGADJA VISSZA ÉS ÁLLÍTSA BÍRÓSÁG ELÉ AZ IÁ SZÍRIÁBAN ELFOGOTT 800 HARCOSÁT MONDTA A NÉMET KÜLÜGYMINISZTER. VÉLHETÕEN EGY KÜLFÖLDI KORMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRHETTÉK FEL AZ AUSZTRÁL PARLAMENT ÉS A NAGYOBB PÁRTOK INFORMATIKAI RENDSZERÉT KÖZÖLTE AZ AUSZTRÁL KABINET. PAKISZTÁN HAZARENDELTE NAGYKÖVETÉT ÚJDELHIBÕL EGY MÚLT HÉTEN KASMÍRBAN ELKÖVETETT ÖNGYILKOS MERÉNYLET MIATT, MELYBEN 44 EMBER MEGHALT. MOGHERINI: ÚJABB SZANKCIÓK LÉPHETNEK ÉLETBE OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN, MERT NINCS ELÕRELÉPÉS MOSZKVA RÉSZÉRÕL AZ UKRAJNÁVAL FENNÁLLÓ KONFLIKTUS RENDEZÉSÉRE. IZRAEL BEFAGYASZTJA A PALESZTIN HATÓSÁG ADÓJÖVEDELMÉNEK 5%-ÁT, MERT ÁLLÍTÁSA SZERINT EKKORA ÖSSZEGET FIZETETT IZRAELBEN BEBÖRTÖNZÖTT PALESZTINOKNAK. A VENEZUELAI HATÓSÁGOK MEGTILTOTTÁK AZ EURÓPAI NÉPPÁRT ÖT KÉPVISELÕJÉNEK BEUTAZÁSÁT, „ÖSSZEESKÜVÉSI SZÁNDÉKKAL” VÁDOLVA ÕKET. UKRAJNÁNAK IDÉN TÖBB MINT 15,4 MILLIÁRD DOLLÁR ÁLLAMADÓSSÁGOT KELL RENDEZNIE UKRÁN PÉNZÜGYMINISZTERI JELENTÉS. A FRANCIA BELÜGYMINISZTER ÁLTAL KÖZÖLT ADATOK ALAPJÁN A HATÓSÁGOK 8400 SÁRGAMELLÉNYES TÜNTETÕT TARTÓZTATTAK LE AZ ELMÚLT 3 HÓNAPBAN. DRÁGULNAK AZ ÜZEMANYAGOK: 5-5 FORINTTAL EMELKEDIK A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ ÁRA SZERDÁN. MAGÁHOZ TÉRT A KÓRHÁZBAN A PÉNTEKEN A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKRÕL MEGSZÖKÖTT, MAJD A RENDÕRÖK ÁLTAL TÖBBSZÖR MEGLÕTT RAB. ORFK: JUTALMAT KAPTAK A SZÖKÖTT RAB ELFOGÁSÁBAN RÉSZT VEVÕ RENDÕRÖK ÉS A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK BIZTONSÁGI ÕRE. HOLTTESTET TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY AUTÓBAN VASÁRNAP BUDAPESTEN, A NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJÁN. A 60 ÉVES FÉRFI HALÁLÁT IDEGENKEZÛSÉG OKOZTA, A GYILKOSSÁG GYANÚSÍTOTTJÁT TEGNAP KÉSÕ ESTE ESZTERGOMBAN ELFOGTÁK. MISKOLCON VESZÉLYES, NYÍREGYHÁZÁN, PUTNOKON ÉS VÁCOTT EGÉSZSÉGTELEN, TOVÁBBI 14 TELEPÜLÉSEN PEDIG KIFOGÁSOLT A LEVEGÕ MINÕSÉGE.