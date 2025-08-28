Kitiltották Magyarországról a Barátság kőolajvezeték támadásért felelős ukrán parancsnokot + videó

Újraindult a Barátság kőolajvezeték - közölte a miniszterelnök a Harcosok Klubjában, hozzátéve, hogy a tartalékokra nem volt szükség. Közben: a kormány kitiltja a Barátság kőolajvezetéket ért légicsapásért felelős ukrán katonai parancsnokot hazánkból és egyben a schengeni övezetből is - ezt pedig a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarország és az Európai Unió számára is beláthatatlan következményekkel járna Ukrajna uniós tagsága.
Balogh Géza a szervezet fővárosi elnöke azt mondta: a magyar történelem egyik legkártékonyabb pártjának korábbi elnöke, Gelencsér Ferenc belépett abba a díszes társaságba, akik személyesen tették le a nagy esküt Ukrajna mellett, a magyar érdekekkel szemben.
