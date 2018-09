Kitiltaná a letelepedési kötvényekkel érkező külföldieket az ellenzéki párt

2018. SZEPTEMBER 10., HÉTFÕ LEVÉLBEN KÉRI A CÖF AZ EP-KÉPVISELÕKET, HOGY SZAVAZZANAK NEMMEL A MAGYARORSZÁG JOGÁLLAMISÁGÁT ELÍTÉLÕ SARGENTINI-JELENTÉSRE MAGYAR IDÕK. FÉLREÉRTÉSEKEN ÉS PONTATLANSÁGOKON ALAPUL A MAGYAR JOGÁLLAMISÁGOT VIZSGÁLÓ SARGENTINI-JELENTÉS - MONDTA A MINISZTERELNÖK KÖTCSÉN ATV. SZIJJÁRTÓ PÉTER: TÖBBSÉGBEN VANNAK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST PÁRTOLÓK AZ EP-BEN, ORBÁN VIKTOR RÉSZT VESZ A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL SZÓLÓ VITÁN. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP TISZAVASVÁRIBAN, A TISZTSÉGÉRT ÖT JELÖLT INDUL. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER: ÉRDEMES ÚJRAGONDOLNI AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZET STÁTUSZÁT. SZOCIÁLIS ÜGYEKÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR: 627 EZER GYERMEK ÉTKEZHETETT INGYEN VAGY KEDVEZMÉNYESEN AZ ELÕZÕ TANÉVBEN. SZAKMAI KABINETEKET ÁLLÍT FEL A MI HAZÁNK MOZGALOM - JELENTETTE BE DÚRÓ DÓRA, A PÁRT ELNÖKHELYETTESE. TÖBB CSOPORTRA OSZTHATÓK LESZNEK A SZAVAZATOKAT SZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK, AMIVEL ELKERÜLHETÕ A TÖBBÓRÁS SORBAN ÁLLÁS A VÁLASZTÁSOKON IM. TOVÁBBRA IS SEGÍTI A KORMÁNY A KISVÁLLALKOZÓKAT KÖNNYEBB KÖZTEHER-VISELÉSI SZABÁLYOKKAL ÉS ALACSONY ADÓKKAL MAGYAR IDÕK. KÉT ÉV MÚLVA KEZDÕDHET MEG AZ M0-S GYORSFORGALMI ÚT NYUGATI SZAKASZÁNAK ÉPÍTÉSE MAGYAR IDÕK. ORBÁN VIKTOR: STRATÉGIAI PARTNERE LESZ MAGYARORSZÁGNAK VIETNÁM. AZ ELSÕ ADATOK SZERINT A JOBBKÖZÉP KOALÍCIÓ NYERHETTE A SVÉD PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT. AZ EXIT POLLOK SZERINT A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PÁRTJA 25,4, A MÉRSÉKELTEK PÁRTJA 18,4, A SVÉD DEMOKRATÁK PÁRT 16,5 SZÁZALÉKOT SZERZETT. LONDONI PÉNZÜGYI ELEMZÕK SZERINT IGEN KOMOLY NÖVEKEDÉSI ÁLDOZATTAL JÁRNA A "SWEXIT", VAGYIS SVÉDORSZÁG ESETLEGES KILÉPÉSE AZ EU-BÓL. LEGKEVESEBB HETEN MEGSEBESÜLTEK EGY KÉSES TÁMADÁSBAN, PÁRIZSBAN. ÕRIZETBE VETTEK KÉT AFGÁN FÉRFIT A NÉMETORSZÁGI KÖTHENBEN EGY EMBERÖLÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. ÚJABB NÉPSZAVAZÁST KÖVETEL A BREXITRÕL A BRIT ORSZÁGOS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG. ÚJRAVÁLASZTOTTÁK MOSZKVA POLGÁRMESTERÉT, AZ EXIT POLLOK SZERINT A SZAVAZÓK 74 SZÁZALÉKA VOKSOLT RÁ. FELOSZLATTA A KORMÁNYT OMÁR EL-BASÍR SZUDÁNI ELNÖK, DÖNTÉSÉT A KELET-AFRIKAI ORSZÁG GAZDASÁGI VÁLSÁGÁVAL INDOKOLTA. SZEXUÁLIS ZAKLATÁS MIATT MENESZTETTÉK AZ AMERIKAI CBS CSATORNA ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJÁT. ÓRIÁSI KATONAI PARÁDÉVAL ÜNNEPELTE ÉSZAK-KOREA FENNÁLÁSA 70. ÉVFORDULÓJÁT. MÉG IDÉN OROSZORSZÁGBA LÁTOGAT KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ MONDTA AZ OROSZ PARLAMENT ELNÖKE. 44-RE NÕTT A CSÜTÖRTÖKÖN, JAPÁN ÉSZAKI RÉSZÉT FELFORGATÓ, 6,7-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. AUTÓBA REJTETT POKOLGÉP ROBBANT SZOMÁLIA FÕVÁROSÁBAN, EGY ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETNÉL, ÖTEN MEGHALTAK. ELBUKTA A US OPEN TENISZBAJNOKSÁG DÖNTÕJÉT BABOS TÍMEÁÉK PÁROSA EGY AMERIKAI AUSZTRÁL KETTÕSSEL SZEMBEN. ÉLETÉNEK 75. ÉVÉBEN ELHUNYT GÉCZI ISTVÁN OLIMPIAI EZÜSTÉRMES LABDARÚGÓ, A FERENCVÁROS EGYKORI KAPUSA. NÉGY FORINTTAL CSÖKKEN A BENZIN LITERENKÉNT ÁTLAGÁRA SZERDÁTÓL, A GÁZOLAJ ÁRA NEM VÁLTOZIK. KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT A 86-OS FÕÚTON, KISUNYOMNÁL, EGY EMBER MEGHALT, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. HÁROM GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE SZOLNOKON, A BALESETBEN NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. ÁROKBA BORULT EGY TEHERAUTÓ AZ M0-S AUTÓÚT 38-AS KILOMÉTERSZELVÉNYÉNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KÉT SZEMÉLYAUTÓ FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT A 74-ES SZÁMÚ FÕÚTON, CSATÁRNÁL, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. EURÓPAI ELFOGATÓPARANCSOT ADTAK KI AZ ELLEN A 18 ÉVES AFGÁN MENEKÜLT FÉRFI ELLEN, AKIT SZEXUÁLIS KÉNYSZERÍTÉS MIATT KERES NAGY ERÕKKEL A BRFK. EGY SZERB DROGFUTÁR TÖBB, MINT 28 KILÓ MARIHUÁNÁT PRÓBÁLT MEG MAGYARORSZÁGRA CSEMPÉSZNI.