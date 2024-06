Kiszelly Zoltán: Mindig felbukkan egy új ember, akibe beleszeretnek az ellenzékváltó szavazók

és aki azt ígéri, hogy egyedül fog győzni. Azután kiderül, hogy ez nem megy, és jön megint a teljes összefogás, amelynek a DK is részese. Így Gyurcsánynak csak arra kell vigyáznia, hogy a pártja – bármilyen formációban is – de releváns, azaz öt százalék feletti párt maradjon. Ha pedig a mindenkori ellenzékváltó erő amortizálódik, akkor jönnek ők.

Your browser does not support the video tag.