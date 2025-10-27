Keresés

Kiszelly Zoltán: Megtört a Tisza Párt lendülete, nem tudott újabb szavazókat szerezni és nincs új üzenete

2025. október 27., hétfő 09:02 | Origo
Századvég Kiszelly Zoltán Orbán Viktor Fidesz Magyar Péter Tisza Párt DPK országjárás

Orbán Viktor célja a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásával a Fidesz támogatóinak aktivizálása, továbbá, hogy a kormánypárt minél több választókerületben nyerjen a jövő évi választáson – fejtette ki Kiszelly Zoltán a Magyar Nemzetnek. A Századvég politikai elemzési igazgatója úgy véli, miután már nem lehet fizetett politikai hirdetéseket megjelentetni a közösségi médiában, az aktivisták mozgósításával kell célba juttatni a kormánypárti üzeneteket. Kiszelly Zoltán szerint Magyar Péter csak követni próbálja a miniszterelnököt, a Tisza elnökének se mondanivalója, se jelöltjei nincsenek.

  • Kiszelly Zoltán: Megtört a Tisza Párt lendülete, nem tudott újabb szavazókat szerezni és nincs új üzenete

teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Orbán Viktor azért jelentette be a DPK országjárását, hogy aktivizálja a Fidesz támogatóit. Magyar Péter pedig csak rácsatlakozni tud, vagyis követő üzemmódban marad – jelentette ki Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek. Kiszelly szerint a Fidesz azért nyerte meg a nyarat, mert a választás közeledtével a miniszterelnök aktivizálta magát és a követőket. Ezzel megtört a Tisza Párt lendülete, nem tudott újabb szavazókat szerezni és nincs új üzenete – fogalmazott.

Kínossá vált az országjárásuk, Magyar Péter képtelen volt bármit is kitalálni. A Tisza elnöke csak a miniszterelnököt követi, ami a leginkább Kötcsén bukott ki, vagy amikor a kormánypárt meghirdette a nemzeti konzultációt, amire a Tisza vezére azonnal rástartolt. „Pártjának sem mondanivalója, sem jelöltjei nincsenek, és ha arról beszélnének, amit valójában tenni akarnak, akkor Tarr Zoltán szerint megbuknának” – idézte fel az elemzési igazgató.

Mindeközben a kormányfő létrehozta a Harcosok Klubját (HK), majd jöttek a digitális polgári körök (DPK), majd a kormány nemzeti konzultációt és a Fidesz a háborúellenes aláírásgyűjtését indította el, Magyar Péter pedig csupán ezeket másolta le. A hétvégén meghirdetett DPK-országjárás is a kormánypárt akcióihoz csatlakozik – mutatott rá az elemző.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

