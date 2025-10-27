Kiszelly Zoltán: Megtört a Tisza Párt lendülete, nem tudott újabb szavazókat szerezni és nincs új üzenete

Megosztás itt:

Orbán Viktor azért jelentette be a DPK országjárását, hogy aktivizálja a Fidesz támogatóit. Magyar Péter pedig csak rácsatlakozni tud, vagyis követő üzemmódban marad – jelentette ki Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek. Kiszelly szerint a Fidesz azért nyerte meg a nyarat, mert a választás közeledtével a miniszterelnök aktivizálta magát és a követőket. Ezzel megtört a Tisza Párt lendülete, nem tudott újabb szavazókat szerezni és nincs új üzenete – fogalmazott.

Kínossá vált az országjárásuk, Magyar Péter képtelen volt bármit is kitalálni. A Tisza elnöke csak a miniszterelnököt követi, ami a leginkább Kötcsén bukott ki, vagy amikor a kormánypárt meghirdette a nemzeti konzultációt, amire a Tisza vezére azonnal rástartolt. „Pártjának sem mondanivalója, sem jelöltjei nincsenek, és ha arról beszélnének, amit valójában tenni akarnak, akkor Tarr Zoltán szerint megbuknának” – idézte fel az elemzési igazgató.

Mindeközben a kormányfő létrehozta a Harcosok Klubját (HK), majd jöttek a digitális polgári körök (DPK), majd a kormány nemzeti konzultációt és a Fidesz a háborúellenes aláírásgyűjtését indította el, Magyar Péter pedig csupán ezeket másolta le. A hétvégén meghirdetett DPK-országjárás is a kormánypárt akcióihoz csatlakozik – mutatott rá az elemző.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI