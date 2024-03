Kiszelly Zoltán: Magyar Péter demonstrációja fékezett habzású volt

Megosztás itt:

Nemcsak a beszédet érdemes nézni önmagában, hanem az egész jelenséget: tegnap nagyjából a tizenötödik baloldali törpepárt zászlóbontását tapasztalhattuk, meglátjuk, Magyar Péter és támogatói hogyan tudják majd fenntartani a lendületet a júniusi európai parlamenti választásokig – mondta a Mandinernek Kiszelly Zoltán Magyar Péter március 15-ére meghirdetett, a katarzist tekintve meglehetősen fékezett habzású demonstrációja és beszéde kapcsán.

A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint Magyar ugyanis elsősorban az EP-voksolásra készül, amihez nagyon jó rajtot vett főként a közösségi médián és a baloldali médiumokon keresztül. De a neheze csak most jön, hiszen az iránta és a mondanivalója iránt hirtelen fellobbant érdeklődést hónapokig fenn is kell valahogy tartani. Ezért Magyar Péter legfőbb feladata most, hogy „új Messiásként” fellépve minél többet és jobban látszódjon.

A baloldalon nem egy ilyen elbukott kísérletet láthattunk már, gondoljunk csak néhány évvel ezelőtt Donáth Anna, illetve a Momentum esetére.

„Egy tankönyv szerint haladó politikai projekt aktuális lépését figyelhettük meg hát tegnap, ami az »egy hét-egy hír« mottó jegyében zajlik. Ennek első állomása volt a március 15-i zászlóbontás a Talpra magyarok közösségek életre hívása jegyében. Vagyis Magyar Péter most még nem egy párt, hanem egy mozgalom létrejöttét jelentette be, ami ahhoz kell, hogy legalább négyszáz ember fejenként ötven aláírást gyűjtsön a számára, és hogy a futóbolondokat még itt, ebben a fázisban kirostálja. Ha összegyűlik a húszezer aláírás, akkor a már feltehetően létező vagy bejegyzés alatt lévő alvópártja – ennek a bejelentése lesz valószínűsíthetően a következő nagy hír – el tud indulni az EP-választásokon.

Vagyis a Talpra magyarok csak egy eszköz ahhoz, hogy Magyar Péter az európai parlamenti választáson elindulhasson, és legalább egy mandátumot szerezzen.

Ehhez kétszázezer szavazatra van szükség” – vélekedett Kiszelly Zoltán.

