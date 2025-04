Kiszelly Zoltán: A baloldaliak nem a magyar érdeket képviselik Brüsszelben, ezt a saját hangján mondta el Kollár Kinga

Megosztás itt:

Részlet a Kiszlly Zoltán politológussal az Origo által készített interjúból:

Ez a spontán tüntetés sikeres volt, mert ki tudta fejezni a hazaszerető magyarok felháborodását Kollár Kinga mondatai miatt. Ez egy alkalmas és demokratikus eszköz volt arra, hogy a hazaszerető magyarok kifejezzék a felháborodásukat. Ez egy olyan spontán esemény volt, amelyre különböző szervezetek, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, a CÖF, fideszes politikusok, a hazájukat szerető patrióták és Bayer Zsolt baráti körei együtt tudtak sikeresen mozgósítani.

A gyűlésen elhangzott tételmondatok mennyire találóak? Például, hogy: Kollár Kinga beszéde Magyar Péter pártjának a hazaárulásról szóló őszödi beszéde. Illetve, hogy Brüsszel az új bécsi császári udvar, Manfred Weber pedig az új Haynau.

Mindig is sejtettük, hogy a baloldaliak nem a magyar érdeket képviselik Brüsszelben, hanem a brüsszeli érdeket képviselik Magyarországon. Ezt most a saját hangján mondta el Kollár Kinga, hozzátéve, hogy még örül is annak, hogy nem kapjuk meg a pénzünket, mert akkor gyorsabban jutnak hatalomra, akkor gyorsabban tudják ezt a birodalmi érdeket Magyarországon is hatalomra juttatni.

Ő ezt a saját hangján mondta el, mint annak idején Gyurcsány Ferenc, ami egyezést jelent a két beszéd között. A másik hasonlóság az őszödi beszéddel az, hogy ami kiszivárgott, az a nyomatékosító része volt a beszédnek, az a trágár része, amikor győzködte a sajátjait Gyurcsány az igazáról. A botrányos Kollár Kinga-beszéd is egy nyomatékosító rész, ugyanis ezzel ő a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban éppen Daniel Freundékat győzködi arról, hogy ne aggódjanak, mert hatásosak a szankciók, a pénzvisszatartás, és hogy ez segíti az ellenzéket, emiatt nyerhetnek.

Megállja a helyét a Bécs-Brüsszel, és a Haynau-Manfred Weber hasonlat is hiszen Brüsszelben mostanában egy olyan birodalomépítést lehet látni amit Magyar Péterék láthatóan nagyon lelkesen szolgálnak.

Fotó: Origo