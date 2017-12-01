2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Kiszáll a politikából Morvai Krisztina

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2017. december 1., péntek 15:38, frissítve: péntek 15:54

Kiszáll Morvai Krisztina 2019-ben a politikából. A Jobbik EP-képviselője ezt közleményben jelentette be. Tervei szerint jogászi és egyetemi docensi munkakörébe fog visszatérni. Morvai Krisztina 2008 óta segítette a Jobbikot, 2010-ben és 2014-ben az EP-választásokon a párt listavezetője volt.

A sajtóban nemrég jelentek meg találgatások azzal kapcsolatban, hogy Morvai és a Jobbik útjai elválnak, olyan elképzelések is felbukkantak, hogy a politikus esetleg a Fidesz brüsszeli listáján pályázna egy helyre.

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