Kisvállalkozók megélhetését veszélyeztetik Karácsonyék + videó

Szentkirályi Alexandra a videó végén megjegyezte, hogy "Karácsony forgalmi káosza oda vezetett, hogy már egy 20 éve működő üzlet megélhetése is veszélybe került. Június 9. után tegyük rendbe a forgalmi káoszt is Budapesten".

Hozzátette, hogy a Budán vagy a külső kerületekben lakó vendégéinek majdnem a fele elmaradt, mivel az Üllői úton "képtelenség végigjönni", és a körúton is: ami eddig 20 perc volt, most legalább 45 perc.

Szentkirályi Alexandra bejegyzése szerint a "Karácsonyék átgondolatlan döntései" következtében kialakult budapesti káosz odáig fajult, hogy évtizedek óta működő, helyi kisvállalkozók megélhetését is veszélybe sodorta. A bejegyzés alatt közzétett videóval kapcsolatban azt írta, hogy az ott bemutatott fodrásznő - akinek már az édesapja is fodrász volt -, és egész életében a belvárosban dolgozott, éppen azért, mert jó összekötő kapocs volt a budai oldal és a külvárosi kerületek között.

