Kiss Róbert: Hétvégén 1600-an szegték meg a kijárási tilalmat

Az Országgyűlés ma dönt a veszélyhelyzet meghosszabbításáról, valamint egy az államfő által korábban alaptörvény-ellenesség miatt kifogásolt javaslatról. 2623 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 405 646-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 48 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 347-re emelkedett. Magyarország jövője azon múlik, hogy ki nyer 2022-ben az országgyűlési választásokon – jelentette ki az Országgyűlés elnöke az InfoRádióban. Kövér László a baloldal részéről minden eddiginél piszkosabb, aljasabb kampányra számít. Felgyorsítja Karácsony Gergely a fővárosi ingatlanok kiárusítását - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint márciusig összesen kétmilliárd, az év végéig pedig nyolcmilliárd forintot meghaladó bevételt várnak a telkek, épületek eladásából. „Elképesztő egyébként, hogy milyen emberek gondolják magukat alkalmas miniszterelnök-jelöltnek” - így kommentálta a Facebookon Varga Damm Andrea a Momentum bejelentését, Fekete-Győr András miniszterelnök-jelöltségéről. Befogadná a Heti TV-t és a 100 Tagú Cigányzenekart Budafok-Tétény fideszes polgármestere. Ehhez kéri képviselőinek támogatását. Karsay Ferenc közleményében azt írta, hogy kerületében mindig jól működött az együttélés a különböző népcsoportok és vallási felekezetek között. A beruházások és fejlesztések ösztönzése áll a kormány Gazdaság-újraindítási akciótervének középpontjában - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. Eddig húszezer család vásárolhatott legalább hétüléses autót a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. A beszámoló, illetve a társasági adó bevallási határidejének halasztása volt a kormány egyik leghatékonyabb adóügyi intézkedése a koronavírus-járvány első szakaszában - mondta Izer Norbert a Világgazdaságnak. A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára kiemelte: az érintett vállalkozások így négy hónapon keresztül mintegy százmilliárd forinttal gazdálkodhattak tovább. Szélesebb körben tenné elérhetővé a kamatmentes gyorskölcsönt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a kedvezményes újraindítási gyorskölcsön iránt jelentős az érdeklődés - mondta Parragh László a kamara elnöke az M1 -en. A március elsejétől hatályos törvénymódosítás felszámolhatja a jogkövető vállalkozások versenyhátrányát, csökkentheti a munkavállalók kiszolgáltatottságát - hívta fel a figyelmet Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Az Eurostat adatai szerint Magyarországon az elmúlt időszakban határozottan csökkent a szegénységben élők száma - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. Komoly, soha nem látott fejlesztések várnak a hazai élelmiszeriparra az évtized végéig, a korábbi európai uniós költségvetési ciklusokhoz képest jóval nagyobb összegből újulhat meg az ágazat - mondta Erdős Norbert a Magyar Nemzetnek. Magyarország elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett, és az ötödik generációs (5G) technológiai fejlesztések egyik európai központjává kíván válni - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Az Áldozatsegítő Központ tevékenységére hívja fel a figyelmet az igazságügyi miniszter hétfői Facebook-bejegyzésében, hangsúlyozva: a zaklatás áldozatai számára is van segítség. Az uniós tagállamok külügyminisztereinek hamarosan kezdődő tanácskozásának középpontján az áll, miként válaszoljon az EU arra, hogy Oroszország nem tartja be emberi jogi kötelezettségeit - közölte az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. A világon több mint 111,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma csaknem 2,5 millió, a gyógyultaké 62,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Indiában tartózkodó ukrán küldöttség megállapodott még további ötmillió dózis, koronavírus elleni Novavax-vakcina beszerzéséről az indiai Serum Institute vállalattal - jelentette be Makszim Sztepanov ukrán egészégügyi miniszter. Március első hetében érkezhetnek meg az első adag, koronavírus elleni oltóanyagok Koszovóba - jelentette k Isme Humolli, az Egészségügyi Világszervezet pristinai irodájának vezetője. Több mint két hónap járványügyi kényszerszünet után hétfőtől ismét fogadják a gyerekeket az óvodákban és az általános iskolákban Németország nagy részén. Március 8-án kezdődhet a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítése Angliában - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök. Izraelben korlátozások bevezetésére készülnek a hatóságok az általában nyilvános felvonulásokkal, jelmezbálokkal és összejövetelekkel ünnepelt purimi örömünnep idejére, hogy elejét vegyék a koronavírus-járvány újbóli felerősödésének. Először ismerte el a tanzániai elnök, hogy a koronavírus-fertőzés jelen van az országában, előtte hónapokon át azt hangoztatta, hogy imádsággal már legyőzték. A Kínával szembeni előítéletek és a gyanakvás elvetésére, valamint egy ésszerűbb Kína-politika alkalmazására szólította fel az amerikai törvényhozókat Vang Ji kínai külügyminiszter. A rendkívüli hideg miatt, amely Texast sújtotta, az amerikai állam közműfelügyelete ideiglenesen megtiltja az energiaszolgáltatóknak, hogy energiaszámlát küldjenek ki a háztartásoknak, vagy hogy díjtartozás miatt kikapcsolják az energiaellátásukat. Jelentős eredményre vezettek Teherán szerint az Irán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója közötti tárgyalások - közölte az iráni külügyi szóvivő. Általános sztrájk kezdődött Mianmarban a katonai hatalomátvétel miatti tiltakozásul, és több ezren gyülekeztek az utcákon, pedig a hadsereg azzal fenyegeti a tiltakozókat, hogy megmozdulásuk emberek életébe kerülhet. Az erőszak azonnali beszüntetésére és a bebörtönzöttek szabadon bocsátására szólította fel hétfőn az ENSZ-főtitkár a mianmari juntát. A Boeing azt javasolja a légitársaságoknak, hogy ideiglenesen függesszék fel azon 777-es típusú repülőgépeinek használatát, amelyek olyan hajtóművel vannak felszerelve, mint amelyiknek egyes darabjai vasárnap Denver egyik elővárosára hullottak. Megrongáltak a németországi Kölnben egy emlékhelyet, amelyet egy idegengyűlölő merénylet áldozatainak emeltek a támadás első évfordulójának alkalmából - jelentették német hírportálok. A hétvégén 1600 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok, közterületi csoportosulások tilalmának megsértése miatt - mondta Kiss Róbert alezredes. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda által koordinált nemzetközi felderítés eredményeként három körözött embert fogtak el Olaszországban és Angliában. 386 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Kilenc illegális bevándorlót szállító embercsempész menekült el a rendőrök elől vasárnap késő este a 8111-es úton, Baracska külterületén - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. Ötezer doboz, több mint hatmillió forint értékű adózatlan cigarettát találtak a pénzügyőrök a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Barabás és Beregdaróc között egy bokros területen. Hét ember megsérült, amikor összeütközött egy kisbusz és egy teherautó Fülöpjakab és Kunszállás között - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a kormány nevében köszöntötte a parasportolókat a Magyar Parasport Napja alkalmából. 59 éves korában elhunyt Zlatko Saracevic, a horvátok olimpiai és világbajnok kézilabdázója, a Veszprém egykori kiváló játékosa. Férfi kosárlabda Eb-selejtező : Magyarország-Ausztria 81:58 Labdarúgó NB I.: Budafoki MTE - Puskás Akadémia 0:3 Márton Anita lett a 100 éves Szegedi Vasutas SE atlétikai szakosztályának vezetője.