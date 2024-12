Kiss-Rigó László: A keresztény kulturális gyökereket elvághatják, vagy megtagadhatják sok helyen Európában

Megosztás itt:

– Az idei karácsonyi időszakot ismét egy sor biztonsági szigorítás előzte meg Németországban iszlamista terrorfenyegetettség miatt. Később pedig bekövetkezett a magdeburgi terrortámadás. Hogyan látja ma a nyugati kereszténység helyzetét?

– Az utóbbi években sajnos megszoktuk, hogy a józan észt és az emberi méltóságot pusztító ideológiák és a szolgálatukban álló bomlott agyú politikusok hatására az ilyen fenyegetettség ma már a hétköznapok velejárója. De nem csupán iszlamista terrorfenyegetettségről van szó, hanem arról a tudatot és identitást deformáló pusztító kórról, amely terjesztését szinte kötelezővé szeretnék tenni sok helyen Európában, főleg annak „nyugati” részén.

– Mintha minden afelé dolgozna ma, hogy a nyugati ember összes identitását – így a vallásit, nemzeti, de még a nemit is – lerombolja, a nyugati ember pedig mintha hagyná magát. Lát esélyt arra, hogy mindez megváltozik, és visszatérhetünk a normalitás talajára?

– Az előbb említett kór széles körben terjed, és leginkább a nyugati kereszténységre veszélyes. Itt azonban kell egy megkülönböztetést tennünk. A keresztény kulturális gyökereket elvághatják, vagy megtagadhatják sok helyen Európában. Ahol ezt sikerül végig vinni, ott megszűnik az európai identitás. Könnyen lehet, hogy ez már egy-két társadalomban visszafordíthatatlan. Úgy tűnik, hogy a mi környékünkön sikerül ennek a kórnak ellenállni, azt legyőzni. Akárhogy is alakul Európa egészében a helyzet, ha a keresztény kulturális identitás meg is szűnik bárhol, vagy akár a legtöbb helyen, a keresztény hit mindig megmarad, és a kettő nem ugyanaz.

Mindig lesznek Európában is emberek – hol többen, hol kevesebben, és lehet, hogy többségében nem is európaiak –, akik Krisztus követőinek vallják magukat, és ideológiai ellenszélben, vagy akár a vértanúság árán is, tanúságot tesznek hitükről. Európa valóban nagy veszélyben van, de nem a keresztény hit. A keresztény hit nem statisztikai számok, vagy ideológiák függvénye. Abban azonban komolyan bízom, hogy mi magyarok, és az Európának ezen a vidékén élő nemzetek sikeresen megőrzik európai-keresztény kulturális identitásukat, és az itt élő hívő keresztények szabadon élhetnek keresztény hitük szerint.

Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba