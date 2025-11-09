Kismarja választott

Megosztás itt:

Fekéné Tarcsi Csilla elmondta: az 1018 választásra jogosult állampolgár közül 418-an szavaztak, az érvényes voksok száma 409 volt. A győztes Szabó Károlyra 260-an szavaztak, az ugyancsak függetlenként induló Zsiros László korábbi polgármesterre 149-en voksoltak.

Kismarján hattagú önkormányzati képviselő-testületet is választottak, a küzdelemben tizenkét független jelölt indult. Az önkormányzati választást azért kellett kiírni a hajdú-bihari településen, mert a korábbi testület feloszlott - jelezte a helyi választási iroda vezetője.