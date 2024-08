Kishuszárok táboroznak Fonyódon + videó

Megosztás itt:

A katonák egykori és jelenlegi eszközeivel is megismerkedtek a gyerekek a fonyódi kis huszár táborban. A Kossuth erdőben berendezett bázison élik mindennapjaikat a gyerekek: gondozzák a lovakat, rendbe teszik sátraikat és a hagyományőrzést is ápolják. Nemcsak a huszáros virtust, hanem a huszáros fortélyokat is megtanulják a fiatalokat.

Fekete Zsigmond, tizedes, I. Fonyódi Huszárbadérium: "10 éve huszárkodom, kiscsoportos koromban kezdtem, amikor a kapitányék bejöttek az óvodába lovakkal a már akkori huszárokkal. És nagyon megtetszett. Voltak barátaim is itt, és meg szerettem volna ismerni hazánkat, ezt az egész huszárkodást. Nekem nagyon tetszenek az egyenruhák. És szerintem egy szuper dolog ez."

Idén 43 lakója van a kis huszár tábornak Fonyódon. 7 fiatal Székelyföldről, Böjte Csaba gyermekotthonában érkezett. Tanulni jöttek, hiszen szeretnének Erdélyben is egy gyerek huszárcsapatot létrehozni.

László Pál, huszár, Földvári Károly Hagyományőrző Egyesület, Gyergyószentmiklós: "Igazából egy gyerekotthonból vagyunk és nekünk nagyon fontos az, hogy a hagyományunk, a hagyományőrzés. És ez egy jó hely, ahol a gyerekeinknek nagyon sok dolgot gyakorlatban is meg tudunk mutatni, nemcsak mesélni tudunk róla, hanem itt meg is tudják élni."

A székely kis huszárok hamar beilleszkedtek a fonyódi csapatba.