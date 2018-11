Kisfiú lett Orbán, vagy győzött Helsinkiben?

Mégsem zárják ki a Fideszt, az Európai Néppártból. A hírek inkább szólnak arról, hogy a Néppárt barátságos gesztusokat, engedményeket tett közép-európai tagopártja felé. A Lapzártában Földi Kovács Andrea vendége Gergely Márton a hvg, és Kovács András az origó újságírói voltak.

Az első téma az önkormányzati választások kapcsán tartandó előválasztások voltak. Puzsér lehet Tarlós kihívója, de a Magyarország élőben vendégeként a Liberálisok jelöltje is bemutatkozott.

Magyarországon egyszer sem tartottak előválasztást, Gyurcsány "agyrémnek" nevezte az előválasztás gondolatát is. Többször futott neki az ellenzék az előválasztás ötletének, de nem jött össze eddig egyetlen ilyen esemény megszervezése sem. Úgy tűnik az ellenzék ezt nem akarja, mert mindenkinek megvannak az erős emberei, és nem akarják őket kitenni egy ilyen megmérettetésnek – mondta Kovács András. Hozzátette, hogy egy ilyen előválasztás után sincs garancia, hogy aki ezt elveszti, nem indul mégis a választásokon.

Nem nagyon lehet erős embereket látni, klikkek vannak – jelentette ki Gergely Márton. Az agyrém nem is maga az előválasztás, hanem a megegyezésre való képesség hiánya. Előválasztás lesz – állítja Gergely Márton, a neve pedig EP választás, ahol mindenkinek lesz egy fekete-fehéren kimutatható szám a kezében, ami megmutatja, mekkora tömeget képesek mozgosítani . Budapesten ennek a tétje nagy, a Fidesz szereplése is számít, felmárni azt, hogy van-e egyáltalán mit nyerni? Gergely Márton szerint ha a trendek megmutatkoznak, akkor az új helyzetet teremt: ez az elő felmérés most eddig nem volt, most viszont kapóra jön az ellenzéknek. Lengyel László szerint a közös lista lenne fontos az EP választáson is, ha azonban erre hallgat az ellenzék, megérdemli a sorsát.

Angela Merkel, ha meg is gyengült de Helsinkiben végül az ő akarata végül érvényesült. A finn jelölt Macron felé tett gesztus lett volna, de Macron meggyengülése után erre nem volt szükség.

Manfred Weber a német hegemóniát igyekszik a bizottságban is biztosítani. Merkel még mindig képes szintetizálni, és összetartani a Néppártot egy széles spektrumon Gergely Márton szerint. Kovács András ezzel vitázik: szerinte eleve a Fidesz előre borítékolt bukása, kizárása nem történt meg: szerinte a Néppártban is látják, hogy a következő ciklus parlamentje máshogy fog kinézni. A Fidesszel való barátságos viselkedés, gesztusok elsődleges oka, hogyha az euszkeptikus pártok valószínűleg egyesítik erőiket ezzel meghatározó erővé lépnek elő. A Fidesz kizárásával azonban az a határon túli magyar pártokat is magával rántaná, és vannak olyan egyéb pártok is, akik követnék.

Gergely Márton szerint azonban a szélsőjobboldal zsákutca. A populisták és szélsőjobboldaliak menetelése nem mindenütt jelent egyértelmű áttörést, sokkal inkább látjuk azt, hogy a megerősödés továbbra sem jelent alkupozíciót. Megerősödésük egy elszigetelt helyzetben történik, ahonnan nem kerülnek döntési helyzetbe soha. Orbán Viktor azonban ott van, van mozgástere, ha nem is akkora, mint korábban. Kovács András szerint ez okos reálpolitika, míg ellenzéki társa szerint inkább sodródás. Rámutatott, hogy 2014 előtt Merkel nem tudta elintézni a német hegemóniát, most azonban, bár meggyengülve de képes volt ekkora erőt kifejteni. Gergely Márton rámutatott: a zárónyilatkozattal Orbán Viktor aláírta, hogy nem lehet az EU bizottság ellen kampányolni például. Olyan konkrét dolgokat vállalt, amik a jövőre nézve igenis őt is kötelezik. A másodvonalban sem lesz rossz helye, de "kisfiú" lett a hvg főszerkesztő-helyettese szerint. Kovács András szerint azonban végső következtetést csak 2019-ben fogunk tudni levonni.

A résztvevők még megvitatták az amerikai választások felemás eredményét, mely mindkét oldal számára jelentett győzelmet és vereséget egyaránt.

A teljes beszélgetést nézzék meg az alábbi videón!