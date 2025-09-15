Kisebb óraterhelés, magasabb tudás: Balatoni Katalin szerint a magyar diákok óraszáma az OECD-átlag alatt van

Megosztás itt:

A magyar oktatás helyzetét érintő, sokszor indulatokat kiváltó viták közepette Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk miniszterelnöki biztosa Facebook-oldalán tiszta vizet öntött a pohárba. A Nemzeti Oktatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által végzett felmérésre hivatkozva kijelentette, hogy a magyar diákok óraterhelése nem haladja meg az OECD-átlagot.

A legfrissebb OECD-adatok megerősítik ezt a megállapítást. Alsó tagozaton a magyar diákok évente 666 órát töltenek az iskolában, szemben az OECD-átlag 804 órájával. Alsó középfokon a különbség hasonló: hazánkban 796 tanóra van, míg az OECD-átlag 909 órát mutat.

Balatoni Katalin kiemelte, hogy bár az órák száma önmagában nem garantálja a tudást, az alapkészségekre – mint az olvasás, írás és matematika – fordított idő pontosan megegyezik az OECD-átlaggal. Ez arra utal, hogy a magyar oktatási rendszer hatékonyan használja ki a rendelkezésre álló időt, és a fókusz a legfontosabb területeken van.

A miniszterelnöki biztos véleménye szerint ez a tendencia azt mutatja, hogy a magyar diákok kevesebb idő alatt is képesek kiemelkedő tudást szerezni, ami egyértelműen a magyar oktatás hatékonyságát bizonyítja a nemzetközi mezőnyben.ű

Forrás: MTI/Facebook

Fotó: Balatoni Katalin/Facebook