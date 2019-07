Kisebb földrengés volt Jászberényben

Komoly biztosi posztot vár a magyar kormány az ősszel felálló Európai Bizottságban - erről beszélt Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Hír TV Magyarország élőben c. műsorában. A Párbeszéd felszólítja a kormányt, hogy emelje a tanárok, a tűzoltók és a rendvédelmi dolgozók bérét. A 2020-as költségvetésben nem csupán a családok támogatására jut magasabb, két és félszer akkora összeg, mint 2010-ben, de több pénzt fordítanak az egészségügyre, az oktatásra és nyugdíjra is - emelte ki Rétvári Bence államtitkár. Új CT-t adtak át kedden a balassagyarmati Kenessey Albert Kórházban. Eltűntek a XIV. kerület honlapjáról a korábban ott lévő, bárki számára hozzáférhető szerződések, közbeszerzések és más közérdekű adatok - írja a Magyar Nemzet. Ötvenhárom Pest megyei önkormányzat nyert el több mint 9,2 milliárd forint hazai fejlesztési forrást a települések bölcsődei ellátásának fejlesztésére, korszerűsítésére - nyilatkozta Rákossy Balázs államtitkár. Idén csaknem 130 ezer gyerek vesz rész az Erzsébet-táborok programjain - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Élelmiszerekkel is bevihető a szervezetbe a megfelelő magnéziummennyiség. A zöldségek és magvak elegye ajánlott, amely igazi magnéziumbombaként szolgál - közölte Miháldy Kinga dietetikus. Felavatták a frissen felújított a Zalakarosi Fürdő gyógycentrumát és gyógykertjét. A megszűnő Országos Képzési Jegyzék (OKJ) helyébe lépő új szakstruktúra kialakítása még javában tart, de egyes területeken már elkészültek a konkrét átalakítási javaslatok - írja a Magyar Nemzet. Horváth József biztonságpolitikai szakértő a bevándorlók meghívásának tartja, hogy az SOS Méditerranée nevű segélyszervezet újraindította a migránsok mentését a líbiai partok közelében. A Facebookkal kapcsolatos jogi viták nyomán valószínűleg számos szabályozás előzi majd meg a közösségi háló saját devizájának, a Librának a bevezetését - mondta Németh Dávid a K&H Bank vezető elemzője. Az Audi 41 milliárd forintból bővíti Győrben a járműgyártási infrastruktúráját, motorfejlesztési központját és az elektromos meghajtásokat gyártó egységét - közölte Szijjártó Péter, a külgazdasági és külügyminiszter. Ma kezdődik a Tusnádfürdőn a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. A rendőrség több mint 50 embert azonosított és 37-et már őrizetbe vettek melegfelvonulás elleni támadások elkövetői közül, Lengyelországban. Boris Johnsont választották a kormányzó brit Konzervatív Párt új vezetőjévé. Tizennégy ország támogatja a Földközi-tengeren kimentett menedékkérők uniós tagállamok közötti francia-német elosztási mechanizmusát - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök, Párizsban. Franciaország kudarcának nevezte Matteo Salvini, az olasz belügyminiszter, a menedékkérők elosztásáról szóló párizsi tanácskozást; kiemelte: azt akarták a találkozón elérni, hogy Olaszország továbbra is Európa menekülttábora legyen. Országos áramkimaradás volt Venezuelában. Nicolás Maduro elnök elektromágneses támadásról beszél. Irakban folyamatosan romlik a keresztények helyzete - mondta Benedict Kiely misszionárius atya egy amerikai katolikus lapnak. Újabb nemzetközi tanácskozást tartanak július 28-án Bécsben a 2015-ben megkötött iráni atomalku még részes államai, hogy megkíséreljék megmenteni a megállapodás teljes összeomlását - jelentette be az iráni külügyminisztérium. Autóba rejtett pokolgép robbant a szomáliai főváros nemzetközi repülőteréhez vezető úton - a merényletnek 17 halálos áldozata és 28 sebesültje van. Török tisztviselők állítása szerint fordítási hiba eredménye volt a kínai sajtó által Recep Tayyip Erdogan török elnöknek tulajdonított idézet, miszerint a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen „boldogan élnek” az emberek. Meggyilkoltak egy szentpétervári LMBT-aktivistát, Jelena Grigorjevát. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető szemlét tett a hadiflotta egy újonnan épített tengeralattjárójánál. Az amerikai kormány mától szigorítja az illegális migránsok elleni fellépést. Kiterjedt embercsempész-hálózatot számoltak fel Mexikóban. A Volvo Cars több mint 500 ezer autóját rendelte vissza ellenőrzésre világszerte egy hibás motorelem miatt, amely akár tüzet is okozhat. Augusztus 10-től megszűnik a Széna téri autóbusz-állomás, Budapesten. A járatok ezután a Széll Kálmán térről indulnak. Halálos gázolás történt Vas megyében. Halálra gázolt egy kerékpárost a vonat Balatonszéplaknál. Katasztrófavédelem: Ezen a héten a Szigetközben, Komárom, Baja, Mohács térségében, 9 budapesti kerületben, valamint Szolnokon és a környező településeken, a Velencei-tónál és Baranya megyében folytatódik a szúnyogirtás. Hosszú Katinka aranyérmet szerzett 200 méter vegyesen a dél-koreai Kvangdzsuban zajló vizes világbajnokságon. A magyar férfi vízilabda-válogatott 10:9-re legyőzte Ausztrália csapatát, ezzel bejutott az elődöntőbe a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.