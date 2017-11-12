2017. november 12.,
vasárnap, Jónás, Renátó napja

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Kisebb dulakodás tört ki egy magyar kosárlabda-mérkőzésen

Hír TV

2017. november 12., vasárnap 18:15

A fővárosi MAFC az eddig veretlen Szolnoki Olaj csapatát fogadta, de a harmadik negyedben egy kiállítás után elfogyott a vendégszurkolók türelme.

Kisebb dulakodás volt a magyar férfikosárlabda NB I egyik mérkőzésén. Egy kiállítást követően a szurkolók a pálya széléhez vonultak. A játékosok is próbálták visszafogni a drukkereket, akik végül visszaálltak a helyükre, és folytatódhatott a játék. A meccset a Szolnok nyerte, így továbbra is hibátlan a bajnokságban.

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