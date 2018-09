Kis sebességtúllépésről beszél a Dózsa György úti gázoló

Csak minimális sebességtúllépést ismer el a Dózsa György úti gázoló. M. Richárd az RTL Klubnak arról beszélt egy interjúban, hogy elképzelhető, hogy az 50 kilométer per órát egy kevéssel meghaladta amikor belehajtott egy másik autóba. Az elsődleges szakértői vélemény szerint viszont akár 135 kilométer per órás sebességet is elérhette.

A férfi jogosítvány nélkül és kokain fogyasztása után okozta a balesetet, amelyben ketten meghaltak.