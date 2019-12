Kirúgták Lattmannt a szexista üzenetek miatt

Garázsadó lesz Zuglóban - írja a Magyar Nemzet Várnai László blogjára hivatkozva. A CivilZugló Egyesület önkormányzati képviselője írásában emlékeztetett: a garázsadó ötletével már 2015-ben is megpróbálkoztak a szocialisták. Megszavazza a Fidesz-KDNP frakció a kulturális finanszírozásról szóló törvénycsomagot - jelentette be Nacsa Lőrinc, a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A KDNP frakciószóvivője szerint erre azért van szükség, mert az állam nem támogathatja tovább a színházak működését úgy, hogy azok nem engednek betekintést ügyeikbe. A színházak függetlensége miatt aggódik a főpolgármester. Karácsony Gergely azt is meglebegtette, hogyha a kormány elfogadja a kultúra finanszírozásának módosítását, akkor akár az Atlétikai Világbajnoksággal kapcsolatos véleménye is megváltozhat. Karácsony Gergely azt is elmondta, hogy a Katona József Színházban történt zaklatási botrány ellenére sem hívja vissza a teátrum igazgatóját. Kirúgták a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről Lattmann Tamást, amiért szexista és megalázó üzenetet posztolt Párkányi Eszterről, az Alapjogokért Központ munkatársáról - olvasható az egyetem közleményében. Stadionstop helyett kórházstop lett Budapesten - nyilatkozta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek. Láng Zsolt szerint értelmezhetetlen a főpolgármester álláspontja a Dél-budai Centrumkórházzal kapcsolatban. Ma kezdődik a győri időközi polgármester-választás kampánya, már gyűjthetik az aláírásokat a pártok a jelölteknek - írja a Magyar Nemzet. A Fidesz Dézsi Csaba kardiológust indítja január 26-án, az ellenzéki jelölt az MSZP helyi elnöke, Pollreisz Balázs. Soha nem állt olyan sorsdöntő húsz-harminc év előttünk, mint ami ránk, különösen a mai fiatalokra vár. Ezek az évtizedek ugyanis meghatározzák a következő száz, de lehet, hogy ezer évet is - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök. Az informatika az akadálymentesítés új korszakát nyithatja meg azzal, hogy korábban elérhetetlennek gondolt segítségnyújtási formákat tesz lehetővé a fogyatékossággal élőknek – mondta Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. Az áldozatokat és ne a bűnelkövetőket kártalanítsák - jelentette ki Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke Magyarország élőben című műsorunkban. A terrorizmus további erősödése várható a világ több térségében, és vannak olyan terrorszervezetek, amelyek egész régiókat tesznek élhetetlenné - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatója az M1-en. Egyre több embercsempész jelenik meg a bosnyák-horvát határon - mondta a boszniai Bihács rendőrségi szóvivője az Informátornak. A bevándorlóknak saját elmondásuk szerint Bihács központjából Olaszországig 5 ezer eurót kell fizetniük a csempészeknek. Bosznia-Hercegovina bezárja a horvát határ közelében fekvő vucjaki migránstábort, a migránsokat pedig az ország több befogadóközpontjában osztják el - közölte Dragan Mektic védelmi miniszter. Ügyészségi eljárás indult Matteo Salvini ellen. A volt olasz belügyminisztert egy NGO-hajó kapitánya feljelentette rágalmazásért és bűncselekményre való felbujtásért. Novák Katalint, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkárát a konzervatív Nemzetközi Női Demokrata Unió alelnökévé választották Washingtonban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke etiópiai látogatásán biztosította Afrikát az Európai Unió szilárd támogatásáról. Dániának 2030-ra az 1990-es év szintjének 30 százalékára kell csökkentenie az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és 2050-re el kell érnie a klímasemlegességet - állapodtak meg a dán parlamenti pártok. Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök szerint minden előfeltétel adott ahhoz, hogy London szabadkereskedelmi megállapodásra jusson az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése után. Több ezren tüntettek a december 12-re kitűzött algériai elnökválasztás megtartása ellen a fővárosban, Algírban. Ismeretlen fegyveresek autókból nyitottak tüzet a Bagdadban tüntető emberekre, legkevesebb tizenöten életüket vesztették, és hatvanan megsebesültek - közölték iraki egészségügyi és biztonsági tisztségviselők. A szaúdi légierő egy, amerikai kiképzésen részt vevő katonája három embert megölt és tizenkettőt megsebesített egy lövöldözésben a floridai Pensacola haditengerészeti bázison. Az elkövetővel a helyszínre kiérkezett rendőrök végeztek. Heten meghaltak, 39-en pedig megsérültek egy gázrobbanás következtében, a kelet-szlovákiai Eperjesen. Orvosi vizsgálatra Kubába utazott Evo Morales volt bolíviai elnök, aki választási csalás gyanúja miatt lemondani kényszerült és Mexikóba menekült. 2800 tűzoltó küzd több mint száz bozóttűzzel Új-Dél-Wales ausztrál szövetségi államban. Letartóztatták azt a 37 éves, Budapesten élő, menekültstátusszal rendelkező szír férfit, akit a Fővárosi Főügyészség azzal gyanúsít, hogy egy embercsempész csoport szervezője, irányítója volt. Elrendelte a Győri Járásbíróság annak a 17 éves fiatalembernek a harminc napos letartóztatását, aki a héten tanóra közben többször is megszúrta késsel fizikatanárnőjét. A Székesfehérvári Járásbíróság letartóztatásba helyezte azt a 3 nagylóki férfit, akik ellen a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt folytat nyomozást - közölte a Székesfehérvári Törvényszék. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntése nyomán a 2019 decemberére szóló dolgozó- és tanuló bérletekkel egészen 2020. január 7-éig lehet utazni a vasúti és közúti közlekedési szolgáltatók helyközi járatain. Hosszú Katinka és Jakabos Zsuzsanna 200 méter vegyesen bejutott a döntőbe a Glasgow-ban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokságon. Liu Shaolin Sándor győzött, míg öccse, Liu Shaoang harmadik lett 500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának sanghaji állomásán. Lobanovszkij Maxim bronzérmet nyert 50 méter gyorson az úszók glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságán. A DVTK Jegesmedvék 6:3-ra nyert a Dukla Michalovce vendégeként a szlovák jégkorongligában.