Királyi Napok Folkfesztivál 2021. augusztus 13–17.

A Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál 26 évvel ezelőtt a Malom utcai Táncház falain belül indult útjára. Mindig is családi légkör jellemezte, mondhatjuk, hogy ez a pikantériája. A 2021-es Királyi Napok Folkfesztivál a megszokottnál szerényebben, de idén is folkestekkel, koncertekkel, táncszínházi bemutatókkal kínál kellemes estéket színvonalas hazai közreműködőkkel.

Az Alba Regia Táncegyüttes augusztus 13-án, pénteken 20.30 órakor, a Székesfehérvári Királyi Napok nyitóceremóniáján, az Egyensúlyünnep című dramatikus történelmi játékon kezdi meg idei szereplését színészekkel, táncosokkal, zenészekkel, cirkuszművészekkel és óriásbábokkal együtt a Koronázó téri Nemzeti Emlékhelyen. A fesztivál nyitányára Matuz János, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ művészeti intendánsa írt és rendezett különleges előadást, amely megidézi az Árpád-ház nagyok között is legjelentősebb uralkodóit: Szent Istvánt, Szent Lászlót, Könyves Kálmánt, III. Bélát, IV. Bélát, Kun Lászlót és III. Andrást, valamint Szent Erzsébet és Szent Margit alakját.

A folkfesztiválon esténként 21.30 órától a Malom utcai Táncház udvarán hagyományosan Királyi Folkestéket tartanak: augusztus 13-án, pénteken a Gypo Circus, augusztus 14-én, szombaton a Romano Drum, augusztus 15-én, vasárnap Ferenczi György és az 1ső pesti rackák, augusztus 16-án, hétfőn a Góbé zenekar, augusztus 17-én, kedden a J.A.M. Showband koncertjével. Az éjszakákat a Táncház Fészerében folytatják: szombaton a Tilinkó Zenekar, vasárnaptól keddig a Galiba Zenekar folkestjeivel zárják az aznapot, kezdik a másnapot. A fesztiválszervezők mindig figyeltek arra is, hogy minden korosztály számára igényes közösségi népművészeti programokat nyújtsanak és ez nemcsak a közönségre vonatkozik, hanem a táncosokra is, akiknek a fesztivál színpada minden évben a rendelkezésére áll, hogy a székesfehérvári nagyközönség előtt mutassák be produkcióikat. A Táncház színháztermében augusztus 14-én kétszer is bemutatják az Alba Regia Táncegyüttes Esszenciák című táncszínházi műsorát; augusztus 15-én a Csillagkapu dramatikus táncjátékot, melyen az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Pulutyka csoportja mellett közreműködik Novák Péter játékmester, a debreceni Kispendely énekegyüttes és a Parapács zenekar; augusztus 16-án Repeta címmel az ARAMI tánccsoportjainak, Mesterkurzus címmel a Táncművészeti Egyetem 2021-es mesterképző évfolyamának gálaműsorát rendezik meg.

A hagyományokhoz híven a gyermekekre is gondoltak: vasárnap az Országzászló téri Királyi Játéktéren Kneifelné Laczkó Krisztával és a Szedtevette zenekarral népi gyermekjátszót, kedden a Táncház Tükrös termében a Galiba zenekarral kézműves foglalkozást és népi gyermekjátszót tartanak. Hétfőn a tíz éve működő összművészeti formáció, a Bahorka Társulat pletykázó asszonyainak autentikus magyar és balkáni népzenéből, valamint Weöres Sándor verseire komponált dallamokból született interaktív előadása várja a családokat. Különleges meglepetése lesz az idei fesztiválnak a Puszták Népe Front zenekar kedd esti koncertje. A 2018-ban véletlenül született formáció idén már tudatosan dolgozott, hogy a Királyi Napokon végre együtt énekelhessenek.

A Puszták Népe Front zenekar véletlenül alakult meg 2018-ban az Alba Regia Táncegyüttes és a Galiba zenekar tagjaiból, de annál tudatosabban dolgozott az idén, hogy kiléphessen az „egyslágeres” zenekarok közül. Covid ide, karantén oda, most már végre a nézőknek is megmutathatják, ők hogyan gondolják, érzik a zenét. Hangszálakat felkészíteni, nóta indul! A jegyvásárlókat munkanapokon 9.00–17.00 óra között várják a Táncház portáján, ahol készpénzben és bankkártyával is kifizethetik a Királyi Folkestékre és az Esszenciák előadásra az 1800 Ft-os, valamint az éjfélkor kezdődő folkestekre, a Bahorka Társulat előadására és a kézműves foglalkozásra az 500 Ft-os jegyeket. A többi előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció és a karszalagok átvétele kizárólag személyesen a Táncházban (Székesfehérvár, Malom u. 6., telefon: 22/312-795, www.kiralyinapok.hu) lehetséges, a jegyárusítás idejében.

