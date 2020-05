Újra kinyitott a debreceni vidámpark. A vendégek betartották a szigorú szabályokat. Az elvarázsolt kastélyba csak korlátozott számban léphettek be az emberek. Egyelőre csak hétvégén várják a családokat, az állatkert viszont minden nap látogatható.

Hangos sikítások a kacsa mögül. Persze aggodalomra semmi ok, a magyarázat egyszerű.

Nem csak a kacsavonat volt népszerű, sok mindenre fel akartak ülni a gyerekek.

Másfél hónapos kényszerszünet után szombaton nyitott ki újra az ország egyetlen vidámparkja. A Fehér család Kenderesről érkezett a debreceni Nagyerdei Kultúrparkba.

Természetesen itt is ügyelnek a biztonságra. Mivel az elvarázsolt kastély zárt helyiség, egyszerre csak 5-en mehetnek be. A látogatóktól is azt kérik ne csoportosuljanak és tartsanak egymástól legalább 1,5 méteres távolságot. Az intézmény területén folyamatosan fertőtlenítenek.

Sokan vártak a nyitásra. Több belépő kelt el, mint tavaly ugyanezen a napon. A járványhelyzet miatt jól fogytak az online belépőjegyek is.

A gyerekeknek tetszett a vidámpark legújabb attrakciója, a négyszemélyes bungee trambulin. Ezen korhatár nélkül bárki levezetheti a stresszt.

A vidámpark májusban még csak a hétvégéken várja a kalandorokat. Az állatkert viszont már hétköznapokon is látogatható.

