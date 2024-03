Kínosan magyarázkodik a főpolgármester a külföldről érkező „mikroadományokról” + videó

Megosztás itt:

Karácsony Gergely állítása szerint még csak nem is hallott arról, hogy nem mikroadományokból, hanem nagyrészt egy adományozótól érkeztek a guruló dollárok az Action for Democracyhoz. A szervezet pénzügyi beszámolójából azonban kiderült, ez valóban így volt. Ahogyan az is, hogy a pénzt az ellenzéki összegfogás végül a 2022-es választási kampányára használt fel.

Bár a főpolgármester csak azt hajtogatta, hogy nem közpénzről van szó, a riporter kérdésére valódi választ nem adott. Karácsony Gergelyhez hasonlóan az LMP társelnöke is igen szűk szavú volt, amikor az ellenzéki EP képviselők Magyarország elleni lobbitevékenységéről kérdezték.

A DK-s Arató Gergely pedig azt állította, már a kérdéssel is hazudik a Magyar Nemzet stábja, ugyanis soha nem mondtak olyat, hogy ezen dolgoznának. Szabó Tímea pedig egyenesen a kormányt okolta az uniós pénzek befagyasztása miatt.

,Nekem hazafias kötelezettségem az, hogy megakadályozzam, hogy az európai uniós pénzek Magyarországra érkezvén négy-öt ember zsebében tűnjenek el.” Ezt már Molnár Csaba, a DK európai parlamenti képviselője mondta korábban. Szavai egyértelműen igazolják, hogy Arató Gergely vagy nem ismeri párttársa nyilatkozatait, vagy ő az, aki nem mond igazat ebben az ügyben.