Kínos csend Azahriah körül

Mint beszámoltunk róla, Azahriah egy fideszeseket minősítő szöveget osztott meg, amelyben értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte őket. Az előadó aztán hamar rájöhetett, hogy a közönsége jelentős részét is vérig sértette, így törölte a szöveget, és végül kénytelen-kelletlen elnézést kért, még ha csak a maga módján is. Ha a 2024-es EP-választásokat vesszük alapul, több mint kétmillió magyar embert nevezett mentálisan visszamaradottnak Azahriah.

