Kinevezték az új pannonhalmi főapátot

A posztot mostantól Hortobágyi T. Cirill főmonostori perjel tölti be, miután Ferenc pápa elfogadta a főapátválasztás eredményét, amit vízkeresztkor tartottak. Az új főapát beiktatására március 21-én kerül sor.

A mindenkori pannonhalmi főapát a Magyar Bencés Kongregáció főapátja is egyben, így ezt a tisztséget is Cirill atya tölti be. Pannonhalma a legrégebbi magyarországi monostor, 996-ban alapították. Hortobágyi Cirill a 87. az apátok sorában.