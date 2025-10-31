Kinek az érdeke? Józsefváros a szerhasználók és a rendetlenség fogságában + videó
2025. október 31., péntek 22:29
| Hír TV
Hat évvel ezelőtt nagy reményekkel vette át a baloldal Józsefváros irányítását. Az ígéret a változás volt, a kapott valóság azonban – ahogy a lakók nap mint nap tapasztalják – a káosz, a kosz és a köztereken terjedő droghasználat. Mai adásunkban annak járunk utána, hogyan vált a kerület a progresszív ideológia kísérleti laboratóriumává, és miért vallott kudarcot a józan ész politikája.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.