Belföld

Kinek az érdeke? Józsefváros a szerhasználók és a rendetlenség fogságában + videó

2025. október 31., péntek 22:29 | Hír TV

Hat évvel ezelőtt nagy reményekkel vette át a baloldal Józsefváros irányítását. Az ígéret a változás volt, a kapott valóság azonban – ahogy a lakók nap mint nap tapasztalják – a káosz, a kosz és a köztereken terjedő droghasználat. Mai adásunkban annak járunk utána, hogyan vált a kerület a progresszív ideológia kísérleti laboratóriumává, és miért vallott kudarcot a józan ész politikája.

  • Kinek az érdeke? Józsefváros a szerhasználók és a rendetlenség fogságában + videó

Kapcsolódó tartalmak

