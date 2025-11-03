Kinek adták el az adatainkat? – Miért titkolja a Tisza Párt az applikáció fejlesztőjét?

Megosztás itt:

Azt ígérték, profik lesznek. Azt ígérték, mások lesznek, mint a "régi elit". Azt ígérték, eljön a „tiszta közélet”. Ehhez képest itt a legújabb "áttörés": 200 ezer ember – a saját, legelkötelezettebb támogatóik – személyes adatai kerültek ki a Tisza Párt dicső applikációjából.

Ez a botrány azonban sokkal több, mint színpadias dilettantizmus.

1. A képmutatás csimborasszója: nincs felelősségvállalás és a 200 ezer áldozat semmibevétele

Magyar Péter reakciója a katasztrófára a politikai cinizmus tankönyvpéldája. Ahelyett, hogy a párt vezetőjeként alázattal bocsánatot kért volna attól a 200 ezer embertől, akinek a bizalmát eljátszották, azonnal a legabszurdabb bűnbakkeresésbe kezdett: az orosz hekkerekre, Kínára és a kormányra fogta a dolgot.

De a felelősséghárításnál van lejjebb. A józan ész és az alapvető emberi tisztesség azt diktálná, hogy egy felelős vezető azonnal segítséget nyújt a károsultaknak. Magyar Péter azonban egyetlen szót sem pazarolt arra, hogy figyelmeztesse a 200 ezer áldozatot. Nem adott ki közleményt arról, hogy:

„Figyelem, gyanús üzeneteket kaphattok!”

„Ne kattintsatok semmilyen linkre, amit a Tisza Párt nevében küldenek!”

„Ne adjátok meg a banki adataitokat, ha csalók keresnek!”

Ez a kínos csend a legékesebb bizonyíték. Magyar Pétert annyira hidegen hagyja a saját támogatóinak sorsa és biztonsága, hogy még ennyit sem tett meg értük. Ez a hívei nyílt lenézése.

2. A legkínosabb kérdés: hol van a fejlesztő cég? Igaz az ukrán szál?

Magyar Péter hallgatásával csak egyvalaki vetekszik: az alkalmazás ismeretlen fejlesztője. Egy ekkora botrány után a józan ész azt diktálná, hogy az applikációt készítő cég vezetője azonnal álljon a nyilvánosság elé. El kellene mondania:

Mi történt pontosan?

Miért történhetett meg ez a hiba?

Mire számíthat a 200 ezer károsult?

Kié a felelősség, és mit vállalnak érte?

De a fejlesztő cég néma, mintha nem is létezne. Ez a titkolózás pedig felerősíti a legnyugtalanítóbb pletykákat. Igaz lenne, hogy a fejlesztést egy brüsszeli vagy akár ukrán érdekeltségű cég végezte?

Ha ez igaz, az a botrányt a puszta technikai hibából a nemzetbiztonsági és bűntetőjogi kategóriába emeli. A Tisza Párt, amelyről tudjuk, hogy az EPP támogatott projektje, eszerint tudatosan bízta 200 ezer magyar választópolgár adatait egy olyan külföldi cégre, amelynek érdekei – különösen, ha ukrán szál is van – homlokegyenest ellenkezhetnek a magyar nemzeti érdekkel?

3. Az árulás ára: így élhetnek vissza az ön ellopott adataival

Ez a botrány nem egy elvont informatikai probléma. Ez 200 ezer magyar ember konkrét, kézzelfogható veszélyeztetése. Amikor ön letöltötte az appot, rábízta a Tisza Pártra a nevét, email címét, telefonszámát. Ők pedig nem vigyáztak rá. Mit jelent ez önre nézve a gyakorlatban?

Személyre szabott csalások: Olyan adathalász leveleket kaphat, amelyek a nevén szólítják, ismerik a lakcímét és politikai nézeteit. "Láttuk, hogy a Tiszát támogatja..." – kezdődő levelekkel próbálhatják ellopni a banki adatait.

Identitáslopás: Az adatai birtokában az ön nevében vehetnek fel hiteleket, hozhatnak létre hamis fiókokat.

Külföldi hírszerzési célponttá válás: Egy 200 ezres, politikailag aktív, kormánykritikus magyar állampolgár listája aranybánya külföldi titkosszolgálatoknak. Ön és a listán szereplő társai potenciális célponttá váltak külföldi befolyásolási kísérletekhez és zsaroláshoz.

Konklúzió: Mi a teendő? A bizalom végleges eljátszása

Ez a botrány nem maradhat következmények nélkül. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálata elkerülhetetlennek tűnik.

Azonban a hatósági vizsgálaton túl felmerül a kérdés: mit tesz az a 200 ezer károsult, akit a pártjuk nemcsak cserbenhagyott, de még figyelmeztetni sem volt hajlandó a veszélyekre? A magyar törvények, beleértve a Büntető Törvénykönyvet is, szigorúan büntetik a személyes adatokkal való visszaélést.

A Tisza Párt eljátszotta a legalapvetőbb bizalmat. Egy egészséges világban a józan ész azt diktálná, hogy a károsultak azonnal minden kapcsolatot megszakítsanak azzal, aki így elárulta őket. Ha ezt nem teszik meg, azzal felhatalmazzák a Tiszát és a mögöttük álló érdekeket arra, hogy újból és újból meglopják, megkárosítsák és cserbenhagyják őket – miközben ők ezért még támogatást is adnak. A kérdés nyitott, de a csend ebben az esetben a bűnösök cinkosává tehet.

