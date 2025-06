Kincset érhetnek a régi magyar szőlőfajták

A Tisza Párt szimpatizánsai megtámadták Böde Dánielt, aki a Voks 2025 mellett kampányolt

Orbán Viktor üzent a harcosoknak: nagygyűlés lesz, amelyen ő is beszél – adta hírül az Index. A miniszterelnök a Bödét ért atrocitásról is írt és arról is, hogy miért ment most Franciaországba.