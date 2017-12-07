2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Kínai áruk égtek Józsefvárosban

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 21:39, frissítve: csütörtök 21:39

Kínai áruk raktára égett Józsefvárosban – a fővárosi Golgota út és a Bláthy Ottó utca sarkán található több száz négyzetméteres épületben az első információk alapján ruhaneműk kaptak lángra. A környéken terjedő nagy füst miatt a katasztrófavédelem mobil laborméréseket végzett, de az értékek nem mutattak ki lakosságra veszélyes koncentrációt. Személyi sérülés nem történt.

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Józsefvárosraktártűz

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