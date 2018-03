Kimutathatóan gyengültek a kormánypártok

Nincs veszélyben a Fidesz előnye, de a kormánypárt kimutathatóan gyengült a hódmezővásárhelyi fiaskó után, és ebből leginkább az MSZP és a Párbeszéd szövetsége profitált – derül ki az Iránytű Intézet múlt héten készített felméréséből.

A biztos szavazók között januárhoz képest a Fidesz–KDNP négy százalékot vesztett, a kormánypártokat 44 százalékon mérték, ami tavaly december óta már hatszázalékos esés.

A Jobbik és az MSZP–Párbeszéd 2-2 százalékot izmosodott, előbbi most 24, utóbbi 11 százalékon áll. Az LMP és a DK is 1-1 százalékot erősödött, mindketten 8 százalékon vannak. Egy százalékot javított a Momentum is, de 4 százalékával nem kerülne be a parlamentbe.