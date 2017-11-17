Kimutatható a Black Friday hatása az internetes kereskedelemben

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA
8:30 - PERON. VENDÉG: SZABÓ TÍMEA TÁRSELNÖK, PÁRBESZÉD.
ÉLETFOGYTIGLANT IS KAPHAT A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÓ MAGYAR IDÕK.
NÉV SZERINT TÁMADTA A TAO-TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN DÖNTÕ BÍRÓT LÁZÁR JÁNOS A CSÜTÖRTÖKI KORMÁNYINFÓN.
LÁZÁR SZERINT BAKA ANDRÁS "NAGYON HARAGSZIK A FIDESZRE", MAJD MEGJEGYEZTE: FURCSÁNAK TARTJA, HOGY AZ ÖSSZES TAO-ÜGY HOZZÁ KERÜL A BÍRÓSÁGON.
LÁZÁR: NEM TARTOTTA INDOKOLTNAK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, HOGY FIZESSE A HATÁRKERÍTÉS FELÉT.
ORBÁN MÉG SZEPTEMBERBEN FORDULT AZ UNIÓHOZ TÁMOGATÁSÉRT, AZT SZERETTE VOLNA, HA FIZETIK A HATÁRKERÍTÉS KÖLTSÉGEINEK A FELÉT.
50 MILLIÓ EURÓVAL KEVESEBBET HASZNÁLHATOTT FEL MAGYARORSZÁG A NORVÉG ALAPBÓL, MERT A KORMÁNY TÖBB FRONTON IS RÁTÁMADT A CIVIL SZERVEZETRE.
NÉMET KÖZTÉVÉ: ORBÁN VIKTOR ALATT A SZÉLSÕJOBBOSOK GYÛJTÕHELYE LETT MAGYARORSZÁG.
GULYÁS GERGELY, A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕJE SZERINT A NÉMET SAJTÓBAN LEJÁRATÁSI KAMPÁNY FOLYIK MAGYARORSZÁG ELLEN.
NÉVTELEN LEVELEKBEN FENYEGETIK KÉSZ ZOLTÁNT, AMIÉRT NEM SZAVAZTA MEG SZERDÁN A FIDESZ CZEGLÉDY CSABÁT ELÍTÉLÕ PARLAMENTI HATÁROZATÁT - NÉPSZAVA.
MEGTILTOTTA AZ OTP A BETYÁRSEREGBÕL SZERVEZÕDÕ ERÕ ÉS ELSZÁNTSÁG MOZGALOMNAK, HOGY SZÁMLÁJA LEGYEN A BANKNÁL - MAGYAR NARANCS.
MÁR NEMCSAK A FELCSÚTI POLGÁRMESTER, HANEM A TESTVÉRE IS SIKERREL INDUL A MILLIÁRDOS TENDEREKEN.
MÉSZÁROS JÁNOS CÉGE 500 M FT-TAL DRÁGÁBBAN, 1,7 MRD-ÉRT SZÁLLÍTHAT A GYSEV-NEK ÖT VASÚTI JÁRMÛVET.
A JOBBIK-KÖZELI IRÁNYTÛ INTÉZET FELMÉRÉSE SZERINT A VÁLASZTÓK 34%-A A JOBBIKOT JELÖLTE MEG A FIDESZ ELSÕ SZÁMÚ KIHÍVÓJÁNAK.
KÖZÖS MINISZTERELNÖK-JELÖLT ÉS KÖZÖS ELLENZÉKI LISTA ELFOGADÁSÁRA KÉRTE AZ MSZP ELNÖKSÉGÉT A SZOCIALISTÁK BUDAPESTI PÁRTTANÁCSA.
414 PÁRT INDULHAT JÖVÕRE A VÁLASZTÁSOKON, 213 MÁR BEJEGYZETT, 183 BEJEGYZÉS ALATT ÁLL.
VIZSGÁLATOT INDÍTANA HILLARY CLINTON VOLT DEMOKRATA ELNÖKJELÖLT ELLEN TRUMP IGAZSÁGÜGY-MINISZTERE.
JEFF SESSIONS CLINTON FELTÖRT LEVELEZÉSÉT ÉS AZ EXELNÖKJELÖLT BÁNYAVÁLLALATÁNAK OROSZOKNAK VALÓ ELADÁSÁT VIZSGÁLNÁ.
CLINTON SZERINT EGY ELLENE INDÍTOTT VIZSGÁLAT HATALOMMAL TÖRTÉNÕ VISSZAÉLÉS LENNE.
TÖBB EZREN TÜNTETTEK BÉCSBEN A RADIKÁLIS JOBBOLDALI FPÖ LEHETSÉGES KORMÁNYKOALÍCIÓS TAGSÁGA ELLEN.
KÉTNAPOS TANÁCSKOZÁST TARTANAK DECEMBER KÖZEPÉN PRÁGÁBAN AZ EURÓPAI ORSZÁGOK BEVÁNDORLÁS- ÉS ISZLÁMELLENES PÁRTJAINAK VEZETÕI.
INDUL A SPANYOL KORMÁNY ÁLTAL KIÍRT ELÕREHOZOTT KATALÓNIAI VÁLASZTÁSOKON A TÉRSÉG LEVÁLTOTT SZAKADÁR ELNÖKE, CARLES PUIGDEMONT.
PUTYIN MEGVITATTA A SZAKADÁR VEZETÕKKEL A FOGOLYCSERÉRE VONATKOZÓ UKRÁN JAVASLATOT.
ENSZ: ÁRTATLAN EMBEREK EZREI HALNAK MEG, HA A SZAÚDI VEZETÉSÛ KOALÍCIÓ FENNTARTJA JEMENNEL SZEMBENI BLOKÁDJÁT.
MINTEGY HÁROMEZER AMERIKAI KATONÁT VEZÉNYELTEK AFGANISZTÁNBA DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK STRATÉGIÁJÁNAK MEGFELELÕEN.
ELKÉPZELHETÕ, HOGY ÉSZAK-KOREA BALLISZTIKUS RAKÉTÁK KILÖVÉSÉRE KÉPES TENGERALATTJÁRÓT ÉPÍT - JELENTETTE A 38 NORTH SZERVEZET.
A MARA SALVATRUCHA NEMZETKÖZI BÛNBANDA TÖBB MINT 200 TAGJÁT TARTÓZTATTÁK LE CSÜTÖRTÖKÖN AZ USA TÖBB ÁLLAMÁBAN.
A BÖRTÖNBEN MEGHALT A SZICÍLIAI MAFFIA EGYKORI ELSÕ EMBERE, SALVATORE RIINA A LAPOK SZERINT RÁKOS VOLT BBC.
KÉT KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN LÉBÉNY TÉRSÉGÉBEN A FÕVÁROS FELÉ, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
ZÁRLAT MIATT ÉGHETTEK A VEZETÉKEK EGY SZOCIÁLIS OTTHON ELEKTROMOS HELYISÉGÉBEN A KISÚJSZÁLLÁSI TÉGLAGYÁR UTCÁBAN, 35 EMBERT KIKÖLTÖZTETTEK.
SZARVASNAK ÜTKÖZÖTT, FELBORULT, MAJD NEKIÜTKÖZÖTT EGY VONTATÓNAK EGY AUTÓ A 81-ES FÕÚTON KISBÉRNÉL, KÉT EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT.
MEGÖLTEK EGY FÉRFIT A VAS MEGYEI KENÉZEN, A RENDÕRSÉG ELKAPTA A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕT.
ÕRIZETBE VETTEK EGY FÉRFIT, AKI BÁLÁK SOROZATOS FELGYÚJTÁSÁVAL TÖBBMILLIÓS KÁRT OKOZOTT BARANYA ÉS TOLNA MEGYÉBEN.
13 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLT EGY SAJÁT KISLÁNYÁVAL ERÕSZAKOSKODÓ 37 ÉVES ZALAI FÉRFIT A PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA.
GUMIABRONCSOKAT TETTEK A SÍNEKRE FIATALOK BORSODBAN, A VONAT IDÕBEN MEGÁLLT, A RENDÕRÖK ELKAPTÁK A HÁROM GYERMEKKORÚ ELKÖVETÕT.