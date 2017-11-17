2017. november 17.,
péntek, Hortenzia, Gergő napja

Kimutatható a Black Friday hatása az internetes kereskedelemben

Hír TV

2017. november 17., péntek 08:25

Magyarországon már ma is több online bolt várja a szokásosnál szélesebb körű kedvezményekkel a vevőket.

Már kimutatható az internetes kereskedelemben a Fekete Péntek, azaz a Black Friday hatása az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint. A hagyományos üzletek forgalmában ugyanakkor még nem számszerűsíthető az Egyesült Államokból elterjedt szokás hatása. Amerikában az idén november 24-én tartják a karácsonyi szezon kezdetét jelentő akciót.

 

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