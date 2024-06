KIM: Tovább erősödik a magyar szakképzési modell

Kitértek arra: a szakképzésben és a felnőttképzésben a vizsgáztatási feladatokat a szakképzési akkreditált vizsgaközpontok látják el. A vizsgáztatás függetlensége - mely kiterjed a vizsga megszervezésére és lebonyolítására is -, valamint szakszerűsége a minőségi szakképzés alapvető feltétele. A most megjelent jogszabály-módosítás alapján az eddigi akkreditálási eljárást hatósági eljárást váltja fel.

Your browser does not support the video tag.