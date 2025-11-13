Kilépett a Párbeszéd-Zöldek Pártból V. Naszályi Márta + videó

A Tisza Párt kötelezettsége lett volna, hogy biztonságban legyenek az adatok, de ezzel ők nem törődtek + videó

Nagy János az Igazság órájában elmondta: felelőtlenség volt a Tisza világ applikációt Ukrán cégekkel fejlesztetni, főleg úgy hogy el is siették a projektet. Az államtitkár feltette a kérdést: hogyan lehet rábízni az országot olyanokra, akik a saját szavazóik adatbiztonságát sem tudják garantálni?