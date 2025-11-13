Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 13. Csütörtök Szilvia napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kilépett a Párbeszéd-Zöldek Pártból V. Naszályi Márta + videó

2025. november 13., csütörtök 16:10 | Hír TV

Az I. kerület önkormányzati képviselője és Várnegyed korábbi polgármestere. Kilépését azzal indokolta, hogy nem tud azonosulni a párt jelenlegi irányvonalával.

  • Kilépett a Párbeszéd-Zöldek Pártból V. Naszályi Márta + videó

További híreink

Itt vannak a részletek a nyugdíj-kiegészítésről – több tízezer forintról van szó

Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó

Szenzációs felfedezés: egy neurológus szerint ezek az egyszerű szokások lassítják a demencia ütemét

Lisztes Krisztián védelmére kelt a nemzeti csapat edzője

A Forbes kommentszekciójában tűnt fel Orbán Viktor

Horn Gábor porig rombolta Magyar Péter kártyavárát

Bukta: A vádlottak padjára került a magyarokat rendszeresen ostorozó liberális eu-s politikus

Csütörtöki sportműsor: Örményországban lép pályára a magyar válogatott

Autóbalesetben szörnyet halt egy férfi Duka közelében

További híreink

Autóbalesetben szörnyet halt egy férfi Duka közelében

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Egy török nyaraló jóval olcsóbb, mint egy balatoni

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kormányinfó – Jövőre a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat + videó
2
Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben
3
Halálos baleset történt a 4-es számú főúton
4
A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó
5
Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó
6
Újabb botrány fenyeget Brüsszelben
7
Házkutatást tartottak ByeAlexnél
8
Megszólalt az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányról Orbán Viktor
9
Megrázó – hároméves gyermek rohant autó elé a szabolcsi Hodászon
10
Egy török nyaraló jóval olcsóbb, mint egy balatoni

Legfrissebb híreink

Brüsszelnek üzent Szijjártó Péter

Brüsszelnek üzent Szijjártó Péter

Nem szabad egyetlen eurót sem küldeni a továbbiakban Ukrajnának az európai emberek pénzéből, az ugyanis jó eséllyel egy háborús maffia, egy korrupt hálózat finanszírozására megy - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!