Kilépett a Párbeszéd-Zöldek Pártból V. Naszályi Márta + videó

Március 16. és június 3. között tartják másodfokon a 2007-es győztes elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozása ügyében első fokon öt év börtönbörtönbüntetésre ítélt, de nem rég újra szabadlábra helyezett volt francia elnök, Nicolas Sarkozy perét - közölte csütörtökön a párizsi fellebbviteli bíróság.

Gulyás Gergely bejelentette: a kormány meghosszabbítja a kamatstopot és a diákhitel-támogatást. Emelik a bankadót, hogy támogathassák a KKV-kat.

A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó A helyszínen már többen megerősítették nekünk, hogy Tiszás rendezvényt tartanak. Az épületbe tartók azonban nem akarták elárulni hogy ők lesznek-e Magyar Péter képviselőjelöltjei. Sőt az sem derült ki, hogy Magyar Péternek sikerült-e összegyűjtenie a kellő számú jelöltet a beharangozott előválasztáshoz.