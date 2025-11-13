Keresés

Belföld

Kilépett a Párbeszéd-Zöldek Pártból V. Naszályi Márta + videó

2025. november 13., csütörtök 14:40 | Hír TV

Az I. kerület önkormányzati képviselője és Várnegyed korábbi polgármestere. Kilépését azzal indokolta, hogy nem tud azonosulni a párt jelenlegi irányvonalával.

  • Kilépett a Párbeszéd-Zöldek Pártból V. Naszályi Márta + videó

 

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Egy török nyaraló jóval olcsóbb, mint egy balatoni

Mi zajlott a háttérben? Sarkozy újra perben a líbiai pénzek miatt

 Március 16. és június 3. között tartják másodfokon a 2007-es győztes elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozása ügyében első fokon öt év börtönbörtönbüntetésre ítélt, de nem rég újra szabadlábra helyezett volt francia elnök, Nicolas Sarkozy perét - közölte csütörtökön a párizsi fellebbviteli bíróság.

Kormányinfó után – elemzés + videó

 Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője és Both Hunor, az Ellenpont operatív igazgatója elemezte ki a 2025. november 13-ai Kormányinfót, melyen egyebek között kiderült, hogy jön a 14. havi nyugdíj, a dupla bankadó, ugyanakkor a tájékoztató a humoros elemektől sem volt mentes.
