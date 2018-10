Kilép a Jobbikból Volner János

Volner János a Jobbik etikai bizottságának ülése előtt jelentette be döntését – az ellene indult eljárást koncepciósnak tartja. A politikus azt is mondta, eddig próbálta fékezni a Jobbikon belüli értékrendi válságot, ahogy azt is, hogy szennyes ügyek a pártból kikerüljenek, de ezt mostantól befejezte.

„Én magam éppen ezért úgy döntöttem, hogy megelőzve ezt a 18 órakor kezdődő eljárást, én magam lemondok a párttagságról és kilépek a pártból. A mai nappal számomra, mint ahogy nagyon sok hozzám kötődő ember számára a Jobbik elesett, a nemzeti ügy képviselete a Jobbikon belül elveszett. Úgy nemzeti ügyeket képviselni, hogy időközi választásokon segítünk Gyurcáasny Ferenc pártjának, nyerni nem lehet” – nyilatkozta.

Az alelnökkel tart két országgyűlési képviselőtársa, Apáti István és Fülöp Erik is. A politikus jelezte, bár párttagságukról is lemondanak, parlamenti mandátumukat mindhárman megtartják.

Szívesen szembesítették volna

Előremenekülésnek tartja Volner János és társai döntését a Jobbik etikai bizottságának elnöke. Staudt Gábor azt mondta, szívesen szembesítette volna az elmúlt hetekben tett állításaival a párt volt alelnökét, akinek mondanivalója szerinte a párt tagságát is érdekelte volna. A politikus hozzátette: Volner Jánostól az etikai bizottság ülése előtt egy e-mailt kapott, Apáti István és Fülöp Erik azonban még nem értesítette a pártból való kilépésről.

„Ha valaki állít valamit, azért vállalnia is kell a felelősséget, főleg ha az belső ügyek kiteregetése, amiért akár egy kizárás is megtörténhet. Annál is inkább igaz ez, hiszen azóta például Volner János kifejezetten olyan megnyilatkozásokat tett, hogy az egész Jobbik Soros-szervezet és mindenkit felsorolt, nagyon érdekes. Úgy tűnik, hogy a NER-nek a része lett Volner János és sajnálatosan úgy tűnik, hogy a többiek is. De amit ő a sajtóban megengedett magának, az csak bizonyította azt, hogy az elnökség, amikor beadta ezt az indítványt, akkor nagyon is jól járt el” – nyilatkozta Staudt Gábor.