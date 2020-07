Kilátót avattak a Zengőn

19 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4484 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3346-an pedig már meggyógyultak. Többszázmillió forintos áfacsalás gyanújával őrizetbe vette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Joób Mártont, az Összefogás Szegedért egyik önkormányzati képviselőjét, Botka László polgármester bizalmasát. A képviselő cégeinél az tűnt fel a NAV-nak, hogy amíg az egyik vállalkozás több mint egymilliárd forintos árbevételt produkált négy év alatt, addig alig maradt nyeresége. Az adóhatóság a túlzottan nagy összegű költségszámlák miatt kezdett vizsgálódni. Provokálják a gyöngyöspataiakat azok a romák, akik megkapták a 100 millió forintos kártérítés eddig kifizetett részét - mondta híradónknak a gyöngyöspataihoz hasonló esetek feltárásáért felelős miniszterelnöki megbízott. Horváth László hangsúlyozta, a többségi lakosság igazságtalannak tartja, hogy azok kaptak kártérítést, akik szétverték az oktatást Gyöngyöspatán, és akik miatt a gyerekeiket el kellett hozni a helyi iskolából. Nem tagadta Dull Szabolcs, hogy Gyurcsány Ferenc feleségét hívogatta a menesztése előtti hetekben. Az Index.hu kirúgott főszerkesztője továbbra is azt állította az ATV-ben, hogy politikai újságíróként beszélt emberekkel. Kormányváltásra készül a Jobbik 2022-ben - mondta a párt parlamenti alelnöke Magyarország Élőben című műsorunkban. Brenner Koloman szerint az új kormány nemzeti, jobbközép lesz a Jobbik részvételével, de azt nem közölte, hogy mely pártok tartoznak oda. Szarvas Koppány Bendegúz monentumos politikus a kormány elleni erőszakos fellépésre buzdított a Facebookon. A Fidesz frakcióvezetője szerint megdöbbentő, hogy valaki a városvezetői székből ilyet mondhat és semmi következménye nincs. Kocsis Máté szerint, ha Pikó Andrásnak, a VIII. kerület „hazudozós, balfácán polgármesterének lenne minimális tekintélye legalább a sajátjai között, páros lábbal rúgná ki az önkormányzatból ezt a vállalhatatlan Lenin-fiút”. A baloldal nem a magyar emberek védelmére szerződött, hanem idegen hatalmakat szolgál - mondta a KDNP szóvivője. Nacsa Lőrinc közölte: a baloldali politikusok ezért akarják ellehetetleníti, hogy az emberek elmondják a véleményüket a nemzeti konzultációban. Este 10 óra helyett éjfélig tarthatnak nyitva a szórakozóhelyek Erzsébetvárosban. Niedermüller Péter becsapta a választókat – mondta Garai Dóra, az Élhető Erzsébetváros Egyesület önkormányzati képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Hétfőig lehet jelentkezni a Családbarát munkahely pályázatra, amelyen akár ötmillió forint támogatást is kaphatnak a cégek családbarát intézkedések megvalósítására - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Facebookon. KSH: Az első félévben 8697 új lakás épült, 34 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 12 475 volt, 32 százalékkal kevesebb, mint a múlt év azonos időszakában. Egyedül Dull Szabolcs, az Index elbocsátott főszerkesztője mondott nemet arra, hogy beszámoljon az Írdalá.hu kampánynyitásról, és segítse a székely ügyet – mondta Pesty László kampányfőnök a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Felszámolt a francia rendőrség egy illegális migránstábort Párizs egyik peremkerületében, Aubervilliers-ben, mintegy 1250 kelet-afrikai, afganisztáni illegális bevándorlót szállítottak el szükségszállásokra buszokkal. A világon 17 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 667 011, a gyógyultaké pedig 9 948 163 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az elmúlt 24 órában 173 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak Ausztriában, a legtöbben Bécsben kapták el a fertőzést. Csehországban ismét magas a napi újabb koronavírus-fertőzések száma: kedden és szerdán is több mint 275 Covid-19 megbetegedést mutattak ki, holott június végén a napi növekedés már jóval száz eset alatt mozgott. Rekordszámú, 363 új fertőzöttet regisztráltak az utóbbi 24 órában Bosznia-Hercegovinában, ahol a koronavírus-járvány kezdete óta hivatalosan 11 109-en fertőződtek meg. Romániában az elmúlt 24 órában 1182 embernél mutatták ki a koronavírust, újabb 30 halálesetet jelentettek, meghaladta a 19 500-at az ismert aktív esetek száma. Belgiumban a koronavírus-fertőzések átlagos száma napi 328-ra emelkedett a július 19. és július 25. közötti időszakban, ami 70 százalékos növekedést jelent az előző hét adataihoz képest. Hollandiában a hivatalos adatoknál csaknem kétszer nagyobb lehet a koronavírus-járvány halálos áldozatainak valódi száma - közölte a holland statisztikai hivatal. WIdO kutatóintézet: Németországban meghalt minden ötödik, koronavírussal fertőzött beteg, aki kórházi kezelésre szorult február vége és április közepe között, a lélegeztetőgépekre kapcsoltak közül csak minden második paciens élte túl a betegséget. A bolíviai kormány tagjai közül már kilencen elkapták a koronavírus-fertőzést. Százötvenezer fölé emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma az Egyesült Államokban a baltimore-i Johns Hopkins egyetem legfrissebb összesítése szerint. Washington európai országokat bírált a holokauszt áldozatainak és családtagjaiknak biztosított kárpótlás miatt abban a jelentésben, amelyet az amerikai külügyminisztérium szerdán tett közzé. Az Egyesült Államok heteken belül megkezdi a korábban bejelentett csapatcsökkentést Németországban - jelentette be az amerikai védelmi miniszter. Katonák és rendőrök meggyilkolására készülő iszlamista terroristákat fogtak el Szentpéterváron - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. A Fehéroroszországban őrizetbe vett 32 orosz zsoldoskatona terrorcselekményeket akart elkövetni Minszk gyanúja szerint az ország területén - közölte a fehérorosz nemzetbiztonsági tanács államtitkára. Az amerikai kormányzat az ohiói Clevelandbe, a michigani Detroitba és a wisconsini Milwaukee-ba szövetségi rendfenntartó erőket küld. Robbanás történt egy fukusimai étteremben, a balesetben egy ember meghalt és tizennyolcan megsérültek. Két török embercsempészt és 21, magát szír állampolgárnak valló illegális bevándorlót fogtak el a rendőrök az M1-es autópályán, Győr térségében. NAV: Több százmillió forintos kárt okozott egy illegális műsorszolgáltatást végző nagykanizsai férfi, aki budapesti társával közvetítette több ezer előfizetőjének a lopott tévéműsorokat. Szombattól az új - a főváros XIII. kerületében lévő Árbóc utcai -, végleges helyükről indulnak a Volánbusz Árpád hidat érintő járatai; ezzel megszűnik a Visegrád utcai ideiglenes végállomás. A portugál CD Nacional labdarúgócsapatához igazolt Bobál Gergely, aki az elmúlt idényben tíz bajnoki gólt szerzett a Zalaegerszegben. Elrajtolt az 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj mezőnye Balatonfüredről, a szervezők tájékoztatása szerint 535 hajó nevezett a versenyre. Nézők nélkül rendezik meg a Forma-1-es monzai Olasz Nagydíjat.